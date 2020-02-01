Під нічний домашній арешт посадили адвоката, якого у Полтаві спіймали на хабарі у чверть мільйона гривень

Сегодня, 12:02 Просмотров: 832 Комментариев: 1

Під нічний домашній арешт посадили адвоката, якого 18 лютого у Полтаві викрили на отриманні 10 тисяч доларів хабаря. Юрист вимагав гроші від полтавця, який займався юридичною практикою. За 10 тисяч доларів він обіцяв колезі вплинути на правоохоронців, щоб вони не притягували його до кримінальної відповідальності за нібито надання адвокатських послуг без юридичної освіти.





В ухвалі Октябрського районного суду Полтави йдеться, що слідчий теруправління ДБР клопотав про застосування домашнього арешту. Суддя задовольнила клопотання частково та ухвалила рішення застосувати домашній арешт з 21.00 по 6.00 за місцем проживання.

Підозрюваний перебуватиме під домашнім арештом по 17 квітня з використанням засобів електронного контролю.





З ухвали про арешт майна стало відомо, що затримали адвоката 17 лютого близько 13.30 у приміщенні кафе «Ваніль» за адресою: Полтава, вул. Небесної Сотні, 9/17.