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До «Кременя» повернувся Валерій Курелєх, який тренується під пильним оком персонального тренера

Сегодня, 11:33 Просмотров: 692

 

Кременчужани починають підсилюватися

Футбольний клуб «Кремінь» підписав центрального захисника Валерія Курелєха. Вихованець «Кременя» давно знайомий вболівальникам, адже не один рік грав за кременчуцьку команду. Після річної перерви Валерій Курелєх повернувся в рідну команду.

 

- За результатами «Кременя» іноді слідкував, але не пильно, а загалом. Оскільки просто цікаво хто як виступає. Про те, що можу опинитися в Кремені дізнався від директора Андрія Дмитровича Недяка. Сказав, що клуб взяв курс на місцевих футболістів, запитав чи готовий я, я сказав що так, - поділився Валерій.


 

 

За цей рік Валерій встиг одружитися, зіграти в чемпіонаті області й отримав персонального тренера - донечку Анастасію, яка не дасть таткові «відлинювати» від тренувань.


 

- Вдома тренуюся періодично, якщо відчуваю якусь недотренованість. Донечка ще маленька, коли дивиться - не розуміє в чому справа, але їй цікаво:)

 

 

 

Після гри з «Олімпією» Валерій поділився враженнями від підготовки та гри під зливою.

 

- У нас на перегляді багато молодих гравців, яких необхідно переглянути. Другий збір завершився, зробимо необхідні висновки: когось залишимо, а хтось покине команду, й будемо працювати далі й дивитися. Сподіваюсь надалі гра буде покращуватися.


 

 

- Погодні умови заважають грати на полі?

- Згадайте, які раніше були сніжні зими, а зараз як на Мальдівах. Нас все влаштовує. Така злива навіть навпаки краще для захисників - захисникам подобається зробити підкат, проїхатися на дупі.

 

- Які плани на збір?

- Краще підготуватися як фізично, так і тактично до ігор Першої ліги, адже там буде інтенсивніше. Буде більше силової боротьби, треба дивитися як нам краще діяти, щоб досягати якогось результату.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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