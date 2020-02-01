До «Кременя» повернувся Валерій Курелєх, який тренується під пильним оком персонального тренера

Сегодня, 11:33 Просмотров: 692

Футбольний клуб «Кремінь» підписав центрального захисника Валерія Курелєха. Вихованець «Кременя» давно знайомий вболівальникам, адже не один рік грав за кременчуцьку команду. Після річної перерви Валерій Курелєх повернувся в рідну команду.

- За результатами «Кременя» іноді слідкував, але не пильно, а загалом. Оскільки просто цікаво хто як виступає. Про те, що можу опинитися в Кремені дізнався від директора Андрія Дмитровича Недяка. Сказав, що клуб взяв курс на місцевих футболістів, запитав чи готовий я, я сказав що так, - поділився Валерій.





За цей рік Валерій встиг одружитися, зіграти в чемпіонаті області й отримав персонального тренера - донечку Анастасію, яка не дасть таткові «відлинювати» від тренувань.





- Вдома тренуюся періодично, якщо відчуваю якусь недотренованість. Донечка ще маленька, коли дивиться - не розуміє в чому справа, але їй цікаво:)

Після гри з «Олімпією» Валерій поділився враженнями від підготовки та гри під зливою.

- У нас на перегляді багато молодих гравців, яких необхідно переглянути. Другий збір завершився, зробимо необхідні висновки: когось залишимо, а хтось покине команду, й будемо працювати далі й дивитися. Сподіваюсь надалі гра буде покращуватися.





- Погодні умови заважають грати на полі?

- Згадайте, які раніше були сніжні зими, а зараз як на Мальдівах. Нас все влаштовує. Така злива навіть навпаки краще для захисників - захисникам подобається зробити підкат, проїхатися на дупі.

- Які плани на збір?

- Краще підготуватися як фізично, так і тактично до ігор Першої ліги, адже там буде інтенсивніше. Буде більше силової боротьби, треба дивитися як нам краще діяти, щоб досягати якогось результату.