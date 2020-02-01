До «Кременя» повернувся Валерій Курелєх, який тренується під пильним оком персонального тренера

Футбольний клуб «Кремінь» підписав центрального захисника Валерія Курелєха. Вихованець «Кременя» давно знайомий вболівальникам, адже не один рік грав за кременчуцьку команду. Після річної перерви Валерій Курелєх повернувся в рідну команду.
За цей рік Валерій встиг одружитися, зіграти в чемпіонаті області й отримав персонального тренера - донечку Анастасію, яка не дасть таткові «відлинювати» від тренувань.
Після гри з «Олімпією» Валерій поділився враженнями від підготовки та гри під зливою.
- Погодні умови заважають грати на полі?
- Згадайте, які раніше були сніжні зими, а зараз як на Мальдівах. Нас все влаштовує. Така злива навіть навпаки краще для захисників - захисникам подобається зробити підкат, проїхатися на дупі.
- Які плани на збір?
- Краще підготуватися як фізично, так і тактично до ігор Першої ліги, адже там буде інтенсивніше. Буде більше силової боротьби, треба дивитися як нам краще діяти, щоб досягати якогось результату.