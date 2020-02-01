У Кременчуці патрульні спинили п'янючого водія Volkswagen: вміст алкоголю у 12 разів вищий норми

Сегодня, 11:01 Просмотров: 1 328 Комментариев: 4

Того ж вечора спіймали ще двох нетверезих водіїв

В ніч на 25 лютого кременчуцькі копи спинили трьох водіїв, які сіли за кермо нетверезими, повідомляє пресслужба патрульної поліції.









Близько 22.00, на вулиці Лейтенанта Дніпрова, охоронці порядку зупинили автомобіль Volkswagen Passat, за порушення правил дорожнього руху. У ході спілкування з 29-річним водієм, поліцейські виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння.





Результат огляду на вміст алкоголю в крові проказав – 2,46 проміле, що більше ніж у 12 разів перевищує допустиму норму.





Через декілька годин на вулицях міста патрульні зафіксували ще два випадки відмови від проходження на стан наркотичного сп'яніння.





Охоронці порядку склали на водіїв протоколи за ч.1 ст. 130 КУпАП.