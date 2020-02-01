Происшествия

У Кременчуці патрульні спинили п'янючого водія Volkswagen: вміст алкоголю у 12 разів вищий норми

Сегодня, 11:01 Просмотров: 1 328 Комментариев: 4

 

Того ж вечора спіймали ще двох нетверезих водіїв

В ніч на 25 лютого кременчуцькі копи спинили трьох водіїв, які сіли за кермо нетверезими, повідомляє пресслужба патрульної поліції.



Близько 22.00, на вулиці Лейтенанта Дніпрова, охоронці порядку зупинили автомобіль Volkswagen Passat, за порушення правил дорожнього руху. У ході спілкування з 29-річним водієм, поліцейські виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння.


Результат огляду на вміст алкоголю в крові проказав – 2,46 проміле, що більше ніж у 12 разів перевищує допустиму норму.


Через декілька годин на вулицях міста патрульні зафіксували ще два випадки відмови від проходження на стан наркотичного сп'яніння.


Охоронці порядку склали на водіїв протоколи за ч.1 ст. 130 КУпАП.

3
Автор: Руслана Горгола
Теги: ст.130 пьянство за рулем

Комментарии: 4

720
Angel737:
Сегодня, 11:07

Респект Копам! +


+4
174
Sanay:
Сегодня, 11:57

Да не... это все нифига не действует, тут надо изымать автомобиль на котором тебя поймали пьяным. А там твоя машина или по довренности или у папы взял - до жопы, ходи пешком!

 

Изьяли авто - с аука продали - выписали премии врачам и учителям!  

 

Патрульному экипажу который поймал пьяного за рулем 5% от стоимости авто. 


+13
4 067
почемучка:
Сегодня, 12:17

Цитата: Sanay
Патрульному экипажу который поймал пьяного за рулем 5% от стоимости авто. 
так вони тоді одні фури будуть чепушить

Цитата: Sanay
надо изымать автомобиль на котором тебя поймали пьяным. А там твоя машина или по довренности или у папы взял - до жопы, ходи пешком!   Изьяли авто - с аука продали
право власності - непорушне право. Жоден суд не піде проти нього. А ось штраф в половини розміру середньої ринкової вартості авто за керуванням на якому спіймали пяним, але не менше ніж мінімальний нині діючий штраф - ось це вже діло! І тоді хоч продавай те корито за скільки хоч і виплачуй, чи відразу плати - діло твоє


+6
174
Sanay:
Сегодня, 12:22

Цитата: почемучка
А ось штраф ....

 

Та по-ходу штрафы не работают... как минимум штрафов я так понимаю не боятся.

 

Пусть "чепушат" фуры, пусть хозяин фуры знает кому доверяет свое авто, не вижу проблемы.

 

Вообще не вижу проблемы ездить за рулем трезвым.

 

Сел за руль пьяным - твое право власностi  - анулируется. Право собственности создано для трезвых водителей.


+7
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