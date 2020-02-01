Что вдыхали кременчужане с городским воздухом в 2019 году

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Кременчугский воздух продолжает оставаться опасным для постоянного вдыхания. По данным лаборатории наблюдения за загрязнением атмосферы Кременчуга Полтавского областного центра гидрометеорологии, в кременчугском воздухе стабильно зашкаливает формальдегид (превышение нормы в 2,6 раза) и диоксид азота (превышение нормы в 1,3 раза).

Зимой дышится здоровее

По данным лаборатории, в январе – марте 2019 года в целом по городу наблюдался низкий уровень загрязнения воздуха (ИЗА (индекс загрязнения атмосферы) составил 3,7 - 4,5).

В апреле уровень загрязнения несколько увеличился и характеризовался как повышенный (ИЗА = 5,1).

Начиная с мая и в течение летних месяцев атмосферный воздух наиболее было загрязнено формальдегидом, пылью, диоксидом азота, оксидом азота, оксидом углерода, ИЗА составил 7,6 - 8,7, а уровень загрязнения оценивался как высокий.

В сентябре ИЗА несколько уменьшился до 6,9, а в октябре вновь повысился до высокого уровня - 7,8. В октябре преобладал анциклональний характер погоды, без дождей, со слабым ветром, или вообще штилем. В период с 16 по 27 октября наблюдались туманы, 21 - 26 октября туманы были не только ночью и утром, а держались половину или большую часть дня. Температурные инверсии, слабый ветер, туманы способствовали накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха. В октябре зарегистрированы наибольшие из среднемесячных концентраций пыли, диоксида азота, оксида азота, сажи, сульфатов.

В ноябре - декабре значение ИЗА уменьшился до 5,6.





По сравнению с 2018 годом повысилось среднегодовое содержание диоксида азота, оксида азота и кадмия. Уменьшилась загрязненность атмосферного воздуха формальдегидом, пылью, диоксидом серы, фенолом, аммиаком и сульфатами.

За последние 5 лет наблюдается увеличение загрязнения атмосферного воздуха диоксидом серы, диоксидом азота, оксидом азота, сажей, несколько формальдегидом и некоторыми тяжелыми металлами: кадмием, свинцом. Уменьшилось среднее содержание пыли, оксида углерода, фенола, аммиака, железа, марганца, меди, никеля, хрома, цинка.





Формальдегид

В течение года в целом по городу среднемесячные концентрации превышали допустимую норму в 1,2 - 4,1 раза. По сравнению с 2018 годом содержание примеси увеличилось в районе остановки «Кредмаш», в других районах города - уменьшилось.

Пыль

Среднемесячные концентрации пыли в течение года превышали допустимую норму только осенью – в сентябре в 1,2 раза, а в октябре в 1,3 раза.





Температурные инверсии, слабый ветер и туманы способствовали накоплению этой примеси в атмосферном воздухе города. Самое пыльное место и время – район остановки «Кредмаш» в ноябре.

Диоксид азота

Среднегодовое содержание загрязняющего вещества было выше нормы на Молодёжном и у центрального рынка. Среднемесячные концентрации диоксида азота в течение года на Молодежном и в районе остановки «Центральный рынок» были выше нормы. Наибольший уровень загрязнения этой примесью наблюдался на Молодёжном в августе и октябре. По сравнению с 2018 годом среднегодовой содержание примеси увеличился в левобережной части города, на правобережной - остался на том же уровне.

Фенол

Среднемесячные концентрации не превышали предельно допустимую концентрацию. Среднегодовое содержание фенола оказался почти одинаковым на Молодежном и в Крюкове, несколько ниже - в центре города. По сравнению с 2018 годом среднегодовой содержание примеси уменьшилось по всему городу.

Подробный отчёт по другим веществам можно скачать здесь: oglyad-kremenchuk-2019r.doc [90,5 Kb] (cкачиваний: 0)

В 2019 году лаборатория собрала 23 506 проб атмосферного воздуха. Пробы отбирались ежедневно, кроме воскресений и праздничных дней 2-4 раза в сутки. Определялись 10 загрязняющих примесей: пыль, ангидрид сернистый (диоксид серы), оксид углерода, диоксид азота, сульфаты, оксид азота, фенол, сажа, аммиак, формальдегид.





О том, как изменился уровень загрязнения воздуха в Кременчуге за последние 6 лет читайте вскоре на нашем сайте.