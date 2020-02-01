Что вдыхали кременчужане с городским воздухом в 2019 году

Данные лаборатории наблюдения за загрязнением атмосферы Кременчуга Полтавского областного центра гидрометеорологии
Кременчугский воздух продолжает оставаться опасным для постоянного вдыхания. По данным лаборатории наблюдения за загрязнением атмосферы Кременчуга Полтавского областного центра гидрометеорологии, в кременчугском воздухе стабильно зашкаливает формальдегид (превышение нормы в 2,6 раза) и диоксид азота (превышение нормы в 1,3 раза).
По сравнению с 2018 годом повысилось среднегодовое содержание диоксида азота, оксида азота и кадмия. Уменьшилась загрязненность атмосферного воздуха формальдегидом, пылью, диоксидом серы, фенолом, аммиаком и сульфатами.
За последние 5 лет наблюдается увеличение загрязнения атмосферного воздуха диоксидом серы, диоксидом азота, оксидом азота, сажей, несколько формальдегидом и некоторыми тяжелыми металлами: кадмием, свинцом. Уменьшилось среднее содержание пыли, оксида углерода, фенола, аммиака, железа, марганца, меди, никеля, хрома, цинка.
В течение года в целом по городу среднемесячные концентрации превышали допустимую норму в 1,2 - 4,1 раза. По сравнению с 2018 годом содержание примеси увеличилось в районе остановки «Кредмаш», в других районах города - уменьшилось.
Среднемесячные концентрации пыли в течение года превышали допустимую норму только осенью – в сентябре в 1,2 раза, а в октябре в 1,3 раза.
Температурные инверсии, слабый ветер и туманы способствовали накоплению этой примеси в атмосферном воздухе города. Самое пыльное место и время – район остановки «Кредмаш» в ноябре.
Среднегодовое содержание загрязняющего вещества было выше нормы на Молодёжном и у центрального рынка. Среднемесячные концентрации диоксида азота в течение года на Молодежном и в районе остановки «Центральный рынок» были выше нормы. Наибольший уровень загрязнения этой примесью наблюдался на Молодёжном в августе и октябре. По сравнению с 2018 годом среднегодовой содержание примеси увеличился в левобережной части города, на правобережной - остался на том же уровне.
Среднемесячные концентрации не превышали предельно допустимую концентрацию. Среднегодовое содержание фенола оказался почти одинаковым на Молодежном и в Крюкове, несколько ниже - в центре города. По сравнению с 2018 годом среднегодовой содержание примеси уменьшилось по всему городу.
Подробный отчёт по другим веществам можно скачать здесь:
Пробы отбирались ежедневно, кроме воскресений и праздничных дней 2-4 раза в сутки. Определялись 10 загрязняющих примесей: пыль, ангидрид сернистый (диоксид серы), оксид углерода, диоксид азота, сульфаты, оксид азота, фенол, сажа, аммиак, формальдегид.
Пробы отбирались ежедневно, кроме воскресений и праздничных дней 2-4 раза в сутки. Определялись 10 загрязняющих примесей: пыль, ангидрид сернистый (диоксид серы), оксид углерода, диоксид азота, сульфаты, оксид азота, фенол, сажа, аммиак, формальдегид.
О том, как изменился уровень загрязнения воздуха в Кременчуге за последние 6 лет читайте вскоре на нашем сайте.