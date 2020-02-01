Кременчуг, Здоровье

Что вдыхали кременчужане с городским воздухом в 2019 году

Сегодня, 10:35 Просмотров: 0

Данные лаборатории наблюдения за загрязнением атмосферы Кременчуга Полтавского областного центра гидрометеорологии

Кременчугский воздух продолжает оставаться опасным для постоянного вдыхания. По данным лаборатории наблюдения за загрязнением атмосферы Кременчуга Полтавского областного центра гидрометеорологии, в кременчугском воздухе стабильно зашкаливает формальдегид (превышение нормы в 2,6 раза) и диоксид азота (превышение нормы в 1,3 раза).

 

Зимой дышится здоровее

  • По данным лаборатории, в январе – марте 2019 года в целом по городу наблюдался низкий уровень загрязнения воздуха (ИЗА (индекс загрязнения атмосферы) составил 3,7 - 4,5).
  • В апреле уровень загрязнения несколько увеличился и характеризовался как повышенный (ИЗА = 5,1).
  • Начиная с мая и в течение летних месяцев атмосферный воздух наиболее было загрязнено формальдегидом, пылью, диоксидом азота, оксидом азота, оксидом углерода, ИЗА составил 7,6 - 8,7, а уровень загрязнения оценивался как высокий.
  • В сентябре ИЗА несколько уменьшился до 6,9, а в октябре вновь повысился до высокого уровня - 7,8. В октябре преобладал анциклональний характер погоды, без дождей, со слабым ветром, или вообще штилем. В период с 16 по 27 октября наблюдались туманы, 21 - 26 октября туманы были не только ночью и утром, а держались половину или большую часть дня. Температурные инверсии, слабый ветер, туманы способствовали накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха. В октябре зарегистрированы наибольшие из среднемесячных концентраций пыли, диоксида азота, оксида азота, сажи, сульфатов.
  • В ноябре - декабре значение ИЗА уменьшился до 5,6.


По сравнению с 2018 годом повысилось среднегодовое содержание диоксида азота, оксида азота и кадмия. Уменьшилась загрязненность атмосферного воздуха формальдегидом, пылью, диоксидом серы, фенолом, аммиаком и сульфатами.

 

За последние 5 лет наблюдается увеличение загрязнения атмосферного воздуха диоксидом серы, диоксидом азота, оксидом азота, сажей, несколько формальдегидом и некоторыми тяжелыми металлами: кадмием, свинцом. Уменьшилось среднее содержание пыли, оксида углерода, фенола, аммиака, железа, марганца, меди, никеля, хрома, цинка.


 

 

Формальдегид

В течение года в целом по городу среднемесячные концентрации превышали допустимую норму в 1,2 - 4,1 раза. По сравнению с 2018 годом содержание примеси увеличилось в районе остановки «Кредмаш», в других районах города - уменьшилось.

 

Пыль

Среднемесячные концентрации пыли в течение года превышали допустимую норму только осенью – в сентябре в 1,2 раза, а в октябре в 1,3 раза.


Температурные инверсии, слабый ветер и туманы способствовали накоплению этой примеси в атмосферном воздухе города. Самое пыльное место и время – район остановки «Кредмаш» в ноябре.

 

Диоксид азота

Среднегодовое содержание загрязняющего вещества было выше нормы на Молодёжном и у центрального рынка. Среднемесячные концентрации диоксида азота в течение года на Молодежном и в районе остановки «Центральный рынок» были выше нормы. Наибольший уровень загрязнения этой примесью наблюдался на Молодёжном в августе и октябре. По сравнению с 2018 годом среднегодовой содержание примеси увеличился в левобережной части города, на правобережной - остался на том же уровне.

 

Фенол

Среднемесячные концентрации не превышали предельно допустимую концентрацию. Среднегодовое содержание фенола оказался почти одинаковым на Молодежном и в Крюкове, несколько ниже - в центре города. По сравнению с 2018 годом среднегодовой содержание примеси уменьшилось по всему городу.

 

Подробный отчёт по другим веществам можно скачать здесь: oglyad-kremenchuk-2019r.doc [90,5 Kb] (cкачиваний: 0)   

 

В 2019 году лаборатория собрала 23 506 проб атмосферного воздуха.

 

Пробы отбирались ежедневно, кроме воскресений и праздничных дней 2-4 раза в сутки. Определялись 10 загрязняющих примесей: пыль, ангидрид сернистый (диоксид серы), оксид углерода, диоксид азота, сульфаты, оксид азота, фенол, сажа, аммиак, формальдегид.


О том, как изменился уровень загрязнения воздуха в Кременчуге за последние 6 лет читайте вскоре на нашем сайте.

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Автор: Стас Константинов
Теги: загрязнение воздух лаборатория
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