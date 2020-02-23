Хокеїст «Кременчука» увійшов у ТОП-10 бомбардирів в історії УХЛ

Сегодня, 10:01 Просмотров: 134

Другий легіонер в списку найбільш результативних гравців Ліги

У хокейному матчі «Кременчука» та «Білого Барса» (4:3), який відбувся 23 лютого, форвард «містян» Микола Кисельов набрав 2 (0+2) очки - така результативність дозволила нападнику увійти в топ-10 бомбардирів в історії Української хокейної ліги.





Микола Кисельов став другим легіонером серед кращих бомбардирів УХЛ. Вихованець «Северстали» поповнив склад «Кременчука» напередодні сезону 2018-2019, і в своєму першому ж сезоні в Україні став найкращим бомбардиром і снайпером регулярного сезону, двічі вигравши звання найкращого нападника місяця.





У минулому сезоні в 38 матчах Кисельов набрав 63 (38+25) очки при показнику корисності +36, до яких згодом додав ще 57 (31+26) очок в 37 зустрічах і коефіцієнт корисності +43. У середньому форвард «Кременчука» набирає 1,6 очок за гру, а починаючи з сезону 2019-2020 є також капітаном команди.





Топ-10 бомбардирів Української хокейної ліги виглядає наступним чином: