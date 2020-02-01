Оздоровлення дітей-інвалідів у «Супутнику»: які документи треба зібрати батькам

Сегодня, 08:08 Просмотров: 268

Діти, які не здатні до самообслуговування, відпочиватимуть разом з батьками за кошти міського бюджету

Діти з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування, віком від 4 до 17 років включно, зареєстровані у Кременчуці, зможуть разом з супроводжуючою особою відпочивати у таборі «Супутник» терміном не менше 10 календарних днів за рахунок місцевого бюджету. Про це йдеться на сайті Кременчуцької міськради.









Для реєстрації в банку даних на відпочинок дітей з інвалідністю, батьки мають подати до управління у справах сімей та дітей наступні документи:

заява (встановленої форми);

паспорт громадянина України або посвідка на постійне проживання/посвідка на тимчасове проживання заявника;

документ, що підтверджує зміну прізвища заявника у разі повторного шлюбу чи інших причин, якщо такі зміни відбулися;

свідоцтво про народження дитини;

документи, що підтверджують належність дитини до зазначеної категорії/пільговий статус дитини.





Перед відправленням діти, яким надаються путівки, повинні пройти медичний огляд та отримати форму первинної облікової документації №079-о «Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку», а також мати копію затвердженої форми індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда, що видається медико-соціальними експертними комісіями.





Супроводжуючі особи дітей з інвалідністю також мають пройти медичний огляд та отримати форму первинної облікової документації, а саме:

довідку від сімейного лікаря про стан здоров’я з виписками від дерматолога, гінеколога (жінкам), флюорографічного дослідження;

мати копію карти профілактичних щеплень форма №063/о, завірену належним чином.

У «Супутнику» зробили капітальний ремонт другого корпусу, де створено всі необхідні умови для відпочинку дітей з інвалідністю разом з батьками. Для роботи з дітьми даної пільгової категорії із порушенням слуху, зору, опорно-рухового апарату, із затримкою психічного розвитку, тяжкими порушеннями мовлення тощо та надання відпочинкових послуг заклад отримав спеціальні сертифікати.