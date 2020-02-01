Происшествия

На Свіштовській зіштовхнулися дві автівки

Сегодня, 08:35 Просмотров: 834 Комментариев: 1

 

У ДТП потрапили два легковики

 

У Кременчуці на вулиці Свіштовській зіштовхнулися два легковики. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вранці, 14 лютого.


На місце аварії прибули патрульні. Вони встановлюють всі обставини.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП легковушки

Комментарии: 1

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почемучка:
Сегодня, 09:14

Європротокол в руки


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