На Свіштовській зіштовхнулися дві автівки

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У ДТП потрапили два легковики
У Кременчуці на вулиці Свіштовській зіштовхнулися два легковики. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вранці, 14 лютого.
На місце аварії прибули патрульні. Вони встановлюють всі обставини.
Європротокол в руки