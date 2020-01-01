У 2020 році за кошти міського бюджету планують оздоровити 62 дитини з інвалідністю, які не здатні до самообслугогування

Сегодня, 13:03 Просмотров: 126

У спортивно-оздоровчому комплексі «Супутник» запровадять дві інклюзивні зміни, куди дітки приїжджатимуть разом з одним зі своїх батьків

У 2020 році у спортивно-оздоровчому комплексі «Супутник» планується оздоровити за кошти міського бюджету 62 дитини з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування. Це відбуватиметься у форматі «мати-дитина», коли разом з ними приїжджатимуть також мати або батько.





У 2019 році у «Супутнику» у рамках реалізації всесвітньої ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» запрацював інклюзивний табір «Літо у долонях», який спрямований на соціалізацію дітей з особливими потребами та розвиток їх здібностей та творчих можливостей. У цьому таборі протягом минулого року відпочило 46 кременчуцьких діток-інвалідів, які не можуть про себе піклуватися, у супроводі батьків.





Цього літа запровадять дві зміни інклюзивного відпочинку по 10 днів: з 6 по 15 червня та 17 по 26 червня. Вартість однієї відпочинкової зміни у форматі «мати-дитина» складатиме 4 400 грн з розрахунку для двох осіб.



Аби цей проєкт міг функціонувати, з бюджету Кременчука виділять 272,8 тисячі гривень. Під час позачергової сесії міськради 23 січня ухвалили внесення відповідних змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22 грудня 2015 року «Заходи щодо реалізації програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Кременчука на 2016-2020 роки».



Проте на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету та фінансів говорили про те, що, згідно з калькуляцією, аби діти з батьками могли приїхати до табору (загалом 124 особи), потрібна сума удвічі більша, адже загалом на 62 родини витрати становлять 545,6 тисячі грн.



Голова бюджетної комісії Олександр Плескун висловив думку, що мерія обов'язково має виділити додаткові кошти на дані потреби. Члени комісії вирішили вивчити це питання та надати пропозиції щодо його вирішення, аби усі діти-інваліди мали можливість оздоровитися за кошти міського бюджету.