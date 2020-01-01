Віталіка, який погрожував ножем офіціанткам у Полтаві, взяли під варту

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Хулігана Віталіка, який у грудні 2019 року напав на офіціанток у полтавському пабі «BeerHouse» та погрожував їм ножем, взяли під варту. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавської області.





За версією слідства, 40-річний чоловік в одному з закладів Полтави приставив ніж до шиї працівниці та погрожував їй фізичною розправою. Потім двічі вдарив жінку ногою.





Наразі правоохоронці змінили кваліфікацію у справі та за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень) повідомили Віталіку про підозру.





24 січня слідчий суддя Октябрського районного суду Полтави обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб без можливості внести заставу.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Його здійснюють працівники органів поліції за процесуального керівництва Полтавської місцевої прокуратури. Якщо вину Віталіка доведуть, йому загрожує позбавленням волі на строк від трьох до семи років.