Вчитимуться у досвідчених: молоді вчителі проходитимуть педагогічну інтернатуру

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Педагог-наставник, який супроводжуватиме початківця, отримуватиме доплату у 20% його посадового окладу

Відтепер молоді вчителі, які тілько-но стали випускниками закладів вищої освіти та не мають досвіду педагогічної діяльності, протягом першого року своєї роботи у школі проходитимуть педагогічну інтернатуру. Відповідна норма міститься у новому законі «Про повну загальну середню освіту», що ухвалений Верховною Радою.





Така інтернатура у школі передбачатиме заходи, що забезпечать здобуття або вдосконалення професійних компетентностей і педагогічної майстерності протягом першого року професійної діяльності вчителя. Зокрема, під час інтернатури має відбуватися супровід та підтримка молодого вчителя з боку досвідченого педагога-наставника.





Виконання обов'язків наставника для вчителя-початківця покладатимуть на педпрацівника з досвідом педагогічної діяльності, як правило, не менше 5 років за такою самою або спорідненою предметною спеціальністю або спеціалізацією.





Натомість наставник зможе отримувати доплату за свою діяльність у граничному розмірі 20% його посадового окладу.