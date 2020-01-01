Образование, Украина, Мир

Вчитимуться у досвідчених: молоді вчителі проходитимуть педагогічну інтернатуру

Сегодня, 14:04 Просмотров: 584

 

Педагог-наставник, який супроводжуватиме початківця, отримуватиме доплату у 20% його посадового окладу

Відтепер молоді вчителі, які тілько-но стали випускниками закладів вищої освіти та не мають досвіду педагогічної діяльності, протягом першого року своєї роботи у школі проходитимуть педагогічну інтернатуру. Відповідна норма міститься у новому законі «Про повну загальну середню освіту», що ухвалений Верховною Радою.


Така інтернатура у школі передбачатиме заходи, що забезпечать здобуття або вдосконалення професійних компетентностей і педагогічної майстерності протягом першого року професійної діяльності вчителя. Зокрема, під час інтернатури має відбуватися супровід та підтримка молодого вчителя з боку досвідченого педагога-наставника.


Виконання обов'язків наставника для вчителя-початківця покладатимуть на педпрацівника з досвідом педагогічної діяльності, як правило, не менше 5 років за такою самою або спорідненою предметною спеціальністю або спеціалізацією.


Натомість наставник зможе отримувати доплату за свою діяльність у граничному розмірі 20% його посадового окладу.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: 3niti.ru
Теги: учителя обучение опыт МОН закон
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