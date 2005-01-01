«Техвагонмаш» заборгував працівникам 7 мільйонів гривень

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За інформацією підприємства, борг по зарплаті виник через те, що покупці не розрахувалися за продукцію

ТОВ «Науково-виробнича фірма «Техвагонмаш» на 1 січня 2020 року заборгувала працівникам 7 мільйонів гривень, із них 4,6 млн грн за жовтень-листопад 2019 року та 2,4 млн грн за грудень. Такі дані прозвучали на засіданні комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, що відбулася 23 січня у виконкомі.

Керівництво «Техвагонмашу» надало комісії письмове пояснення, що заборгованість виникла у зв’язку з тим, що клієнти не розрахувалися за поставлену продукцію. Тільки-но гроші надійдуть, з працівниками обіцяють розрахуватися.





ТОВ «Науково-виробнича фірма «Техвагонмаш» виробляє нестандартне обладнання для підприємств вагонобудування та машинобудування. До цього підприємство не фігурувало в боржниках. Боргу по ЄСВ воно не має.