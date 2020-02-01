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У Кременчуці «швидка» перевірила водіїв на «чемність»

Сегодня, 15:01 Просмотров: 1 160 Комментариев: 4

 
Під час акції «Маячок» «ТЪ» побачив, як карета екстреної медичної поспішає на уявний виклик
Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 13 лютого, патрульна поліція Кременчука спільно з Кременчуцькою станцією екстреної медицини №2 провела профілактичну акцію «Маячок». Таким чином водіям хочуть нагадати про необхідність давати дорогу транспорту оперативних служб.


«Швидка» разом з патрульними та журналістами здійснила профілактичний заїзд Кременчуком. Стартували від станції екстреної медицини, що на вулиці Театральній. Проспектом Свободи й проспектом Лесі Українки доїхали до зупинки «вулиця Молодіжна» та повернулися назад, закінчивши «рейд» біля відділення лікарні «Кременчуцька», що на вулиці Павлова. Також заїхали у двір біля зупинки «вулиця Вадима Бойка» щоб подивитися, як через запарковані машина проїзди «швидкій» важко дібратися потрібного під'їзду.

 


Нагадаймо, водії, що не надають перевагу в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, ризикують отримати штраф від 510 до 680 гривень.


Нардеп від «Слуги народу» Жан Беленюк хоче підвищити штрафи за порушення цієї норми та навіть вилучати водійське посвідчення.

6
Автор: Євгенія Каблучка Фото: Артем Коваленко
Теги: швидка допомога швидка патрульная полиция

Комментарии: 4

4 033
почемучка:
Сегодня, 15:31

Поясніть хто знає.

Ситуація з буханкою. Швидкій дозволено відступати від вимог ПДР, але не памятаю щоб згадувалось що ті хто надають дорогу теж мають право відступати від вимог ПДР. Назад УАЗ здати не може, бо його підперла швидка, поїхати вперед - порушити вимогу світлофору. Як мав діяти УАЗ?

І ті хто їхав за швидкою - теж мали право їхати на червоне на початку ролику??


+1
140
кренделёк:
Сегодня, 15:36

там скорая имела право обьехать по встречке и так обычно и делают, а нарушение буханки в том что не пропустил - притянуто


+4
2 288
Dmitriys:
Сегодня, 15:55

Водитель буханки не как не препятствовал движению у водителя скорой была возможность совершить обгон. Водитель возможно даже не может быстро убрать свое транспортное средство так как ему необходимо нарушить правила проезда светофора, а это значит что он должен включить передачу посмотреть по сторонам и убедившись в безопасности совершить этот маневр  а это все время. Поэтому водителю скорой этот обгон совершить проще учитывая разные навыки водителей.  В Европе к примеру не все машины прижимаются к правому краю. Удивлины? Если это две полосы движения то одни уходят в право а другие в лево. а скорая проезжает между ними.


0
1 183
inattentive:
Сегодня, 16:54

Те кто ставит автомобили непосредственно перед входами в больницу "редиски" ! . Но и...! возле третей больницы нет нормальной парковки, хотя места за забором для создания удобной стоянки"куча" . 


0
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