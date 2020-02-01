У Кременчуці «швидка» перевірила водіїв на «чемність»

Сегодня, 15:01 Просмотров: 1 160 Комментариев: 4

Під час акції «Маячок» «ТЪ» побачив, як карета екстреної медичної поспішає на уявний виклик

























Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 13 лютого, патрульна поліція Кременчука спільно з Кременчуцькою станцією екстреної медицини №2 провела профілактичну акцію «Маячок». Таким чином водіям хочуть нагадати про необхідність давати дорогу транспорту оперативних служб.









«Швидка» разом з патрульними та журналістами здійснила профілактичний заїзд Кременчуком. Стартували від станції екстреної медицини, що на вулиці Театральній. Проспектом Свободи й проспектом Лесі Українки доїхали до зупинки «вулиця Молодіжна» та повернулися назад, закінчивши «рейд» біля відділення лікарні «Кременчуцька», що на вулиці Павлова. Також заїхали у двір біля зупинки «вулиця Вадима Бойка» щоб подивитися, як через запарковані машина проїзди «швидкій» важко дібратися потрібного під'їзду.









Нагадаймо, водії, що не надають перевагу в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, ризикують отримати штраф від 510 до 680 гривень.





Нардеп від «Слуги народу» Жан Беленюк хоче підвищити штрафи за порушення цієї норми та навіть вилучати водійське посвідчення.