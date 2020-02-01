Кременчуг

У Кременчуці відкрилася «Особлива майстернЯ» для дітей та підлітків з обмеженими можливостями

Сегодня, 15:35 Просмотров: 282

 

У цій майстерні вони вчаться створювати вироби своїми руками та отримують навички, які знадобляться у самостійному житті

У Кременчуці відкрилася «Особлива майстернЯ» для дітей та підлітків з обмеженими можливостями. Про це «Телеграфу» повідомила одна з організаторок проєкту Тетяна. Ідея створити таку майстерню виникла у мам дітей з особливими потребами.


- Основна мета — профорієнтація своїх діток. Майбутнє в нашій країні діток з інвалідністю — сумнівне і неоднозначнe. Це і змушує батьків організовуватися, - пояснює Тетяна.


У проєкту є власна сторінка у Фейсбуці, її можна переглянути ТУТ. На ній можна познайомитися з історіями дітей та підлітків з обмеженими можливостями та дізнатися, чим вони полюбляють займатися, які вироби виготовляють власними руками.


 


В нашій майстерні, особливі діти набувають корисних побутових навичок шиття, працюють з деревиною, освоюють клейовий пістолет, створюють іграшки та прості предмети декору, вчаться спілкуванню, комунікації, співпраці, а головне, самостійному життю!


Маємо за мету, щоб маленька «Особлива майстернЯ» виросла в соціальне виробництво для людей з інвалідністю! На даному етапі плануємо придбати зручні швейні машинки, потроху вчити дітей строчити, можливо, шити нескладні й корисні в господарстві речі – екоторбинки, мішечки, - йдеться на сторінці у Фейсбуці.


Організатори запрошують небайдужих людей, волонтерів, громадські організації, спонсорів допомогти у втіленні проєкту та придбавати в особливих майстрів їхні вироби.
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Автор: Катерина Турубара Источник фото: ФБ «Особливої майстерні»
Теги: дети мастерская родители
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