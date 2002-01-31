Кременчуг, Спорт, Статистика

Проводжаємо зиму в тонусі: план заходів на лютий

Вчера, 17:27 Просмотров: 540

 

Вйо на спортивні заходи:)

Дата прове-дення

Назва та зміст заходу

Місце проведення

 

31.01-02.02


10.30

Чемпіонат України з більярдного спорту серед юнаків та дівчат «Вільна піраміда»

Більярдний клуб «Бінго»     
(проспект    Свободі, 2)

01-02. 02


11.00-19.00

Чемпіонат Кременчука з футзалу   

 серед чоловічих команд- аматорів

СК «Граніт»

(вул. Київська, 85)

СК «Політехнік» КрНУ

ім. М Остроградського

(просп Свободи, 56)

01-02. 02

11.00 - 14.00

Чемпіонат міста з футзалу серед ветеранів

СК «Граніт» (вул. Київська, 85)

СК «Політехнік» КрНУ

ім. М Остроградського

(просп Свободи, 56)

 

01-02. 02


14.00

Чемпіонат України з баскетболу

серед чоловічих команд

(вища ліга) БК «Кремінь» -

БК «Політехнік» (м. Харьків)

Спортивна зала  КДЮСШ №2, 
(вул.М. Залудяка, 5)

06.02


18.30

 

Відкритий Регіональний турнір з волейболу серед аматорських команд сезону 2019-2020 років

 

 

Спортивна зала, СК «Нафтохімік»
ПАТ «Укртатнафта» 
(просп Лесі Українки,33) 

 

08-09. 02


11.00-19.00

Чемпіонат  Кременчука з футзалу серед чоловічих команд- аматорів

СК «Граніт» (вул. Київська, 85)

СК «Політехнік»
КрНУ ім.М Остроградського 
(просп Свободи, 56)

08-09. 02


11.00 - 14.00

Чемпіонат міста з футзалу   

 серед ветеранів

СК «Граніт» (вул. Київська, 85)

СК «Політехнік» КрНУ ім. М

Остроградського (просп Свободи, 56)

10.02


18.00-19.00

Відкритий Регіональний турнір з волейболу                        серед аматорських команд сезону 2019-2020 років

 

 

культурно–спортивний комплекс 
ПрАТ  «Кременчуцький завод
дорожніх машин»
(проспект Свободи, 2)

11-13. 02

Спартакіада серед учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів

 м. Кременчука, з тенісу настільного

Спортивна зала ВПУ №7

(вул.В.Пугачова, 14)

 

 

12.02

Чемпіонат  України з хокею з шайбою серед чоловічих команд сезону 2019-2020 ХК «Кременчук» - МХК «Динамо» (м.Харків)

Льодова арена «Айсберг»

(вул. Київська,77)

13.02


18.30

 

Відкритий Регіональний турнір з волейболу                              серед аматорських команд сезону 2019-2020 років

 

 

Спортивна зала,
СК «Нафтохімік» ПАТ

«Укртатнафта»

(проспект Лесі Українки,33) 

 

15-16. 02


11.00

Чемпіонат України з волейболу      серед дівчат «Дитяча ліга»

Спортивна зала,
СК «Нафтохімік»
ПАТ «Укртатнафта»

(проспект Лесі Українки,33)

 

 

15.02

Чемпіонат  України з хокею з шайбою серед чоловічих команд сезону 2019-2020 ХК «Кременчук» - ХК «Донбас»

(м.Дружківка)

Льодова арена «Айсберг»

(вул. Київська,77)

 

15.02


10.00

Чемпіонат міста з тхеквондо 

(ВТФ)  серед юнаків

Спортивна зала КДЮСШ №2, 
(вул. М.Залудяка, 5)

15-16. 02


11.00-19.00

Чемпіонат Кременчука з футзалу серед чоловічих команд- аматорів

СК «Граніт» (вул. Київська, 85)

СК «Політехнік» КрНУ

ім. М Остроградського

(просп Свободи, 56)

15-16. 02


11.00-14.00

Чемпіонат міста з футзалу серед ветеранів

СК «Граніт» (вул. Київська, 85)

СК «Політехнік» КрНУ

ім. М Остроградського

(просп Свободи, 56)

17.02


18.00

 

Відкритий Регіональний турнір з волейболу                               серед аматорських команд сезону 2019-2020 років

 

 

культурно–спортивний комплекс     ПрАТ                            «Кременчуць-кий завод дорожніх машин» (проспект Свободи, 2)

18-20. 02

Спартакіада серед учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів

 м. Кременчука,       з волейболу (юнаки)

Спортивна зала ВПУ №7

(вул. В.Пугачова, 14)

20.02


18.00

 

Відкритий Регіональний турнір з волейболу                               серед аматорських команд сезону 2019-2020 років

 

 

Спортивна зала
ВПУ №7, (вул. В. Пугачова, 14)

21.02


09.00

ІІ міський етап Всеукраїнського спортивно-мвсового        заходу                        серед дітей та юнаків «Олімпійське лелеченя»

Спортивні зали Ліцею №11,
ЗОШ №8, ЗОШ №28,
спеціалізірована школа №7,
ЗОШ №20, міста Кременчука           

21.02


18.00

 

Відкритий Регіональний турнір з волейболу                               серед аматорських команд сезону 2019-2020 років

 

 

Спортивний клуб «Вагонобуді-вник»

(вул. І. Приходька,90)

22-23. 02

Чемпіонат України з хокею з шайбою серед молодших юнаків сезону 2019-2020        років

Льодова арена «Айсберг»

(вул. Київська,77)

22-23. 02


11.00-19.00

Чемпіонат Кременчука з футзалу   

 серед чоловічих команд- аматорів

СК «Граніт» (вул. Київська, 85)

СК «Політехнік» КрНУ ім. М Остроградського (проспСвободи, 56)

22-23. 02


11.00-14.00

Чемпіонат міста з футзалу   

 серед ветеранів

СК «Граніт» (вул. Київська, 85)

СК «Політехнік» КрНУ ім. М Остроградського (проспСвободи, 56)

 

 

23.02

Чемпіонат

 України з хокею з шайбою серед чоловічих команд сезону

2019-2020

ХК «Кременчук» - ХК «Білий Барс»

(м. Біла Церква)

Льодова арена «Айсберг»

 (вул. Київська,77)

25-27. 02

Спартакіада серед учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів

 м. Кременчука,       з волейболу (дівчата)

Спортивна зала ВПУ №7

(вул.В.Пугачова, 14)

27.02


18.00

 

Відкритий Регіональний турнір з волейболу                               серед аматорських команд сезону 2019-2020 років

 

 

 Спортивна зала ВПУ №7,

 (вул. В. Пугачова, 14)

28.02


18.00

 

Відкритий Регіональний турнір з волейболу серед аматорських команд сезону 2019-2020 років

 

 

Спортивний клуб «Вагонобуді-вник»

(вул. І. Приходька,90)

28.02


11.00

Відкрита Спартакіада

з рекреаційних видів спорту серед спортсменів з інвалідністю

Легкоатлетичний манеж
СК «Політехнік» КрНУ
ім.М.Остроградського 
(просп.Свободи,56)

 

 

29.02

Чемпіонат  України з хокею з шайбою серед чоловічих команд сезону 2019-2020 ХК «Кременчук» - ХК «Вовки»

(м.Бровари)

Льодова арена «Айсберг»

 (вул. Київська,77)

 

20.02- 01.03


14.00

Чемпіонат України з баскетболу

серед чоловічих команд

(вища ліга) БК «Кремінь» -

БК «Новомосковськ»

(м. Новомосковск )

Спортивна зала КДЮСШ №2,
(вул. М.Залудяка, 5)
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Автор: Альона Душенко
Теги: план
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