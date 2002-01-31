Проводжаємо зиму в тонусі: план заходів на лютий

Назва та зміст заходу

Чемпіонат України з більярдного спорту серед юнаків та дівчат «Вільна піраміда»

Чемпіонат Кременчука з футзалу

Чемпіонат міста з футзалу серед ветеранів

Чемпіонат України з баскетболу

Відкритий Регіональний турнір з волейболу серед аматорських команд сезону 2019-2020 років

Чемпіонат Кременчука з футзалу серед чоловічих команд- аматорів

Чемпіонат міста з футзалу

Відкритий Регіональний турнір з волейболу серед аматорських команд сезону 2019-2020 років

м. Кременчука, з тенісу настільного

Чемпіонат України з хокею з шайбою серед чоловічих команд сезону 2019-2020 ХК «Кременчук» - МХК «Динамо» (м.Харків)

Відкритий Регіональний турнір з волейболу серед аматорських команд сезону 2019-2020 років

Чемпіонат України з волейболу серед дівчат «Дитяча ліга»

Чемпіонат України з хокею з шайбою серед чоловічих команд сезону 2019-2020 ХК «Кременчук» - ХК «Донбас»

Чемпіонат міста з тхеквондо

Чемпіонат Кременчука з футзалу серед чоловічих команд- аматорів

Чемпіонат міста з футзалу серед ветеранів

Відкритий Регіональний турнір з волейболу серед аматорських команд сезону 2019-2020 років

м. Кременчука, з волейболу (юнаки)

Спортивна зала ВПУ №7, (вул. В. Пугачова, 14)

Відкритий Регіональний турнір з волейболу серед аматорських команд сезону 2019-2020 років

ІІ міський етап Всеукраїнського спортивно-мвсового заходу серед дітей та юнаків «Олімпійське лелеченя»

(вул. І. Приходька,90)

Відкритий Регіональний турнір з волейболу серед аматорських команд сезону 2019-2020 років

22-23. 02

Чемпіонат України з хокею з шайбою серед молодших юнаків сезону 2019-2020 років