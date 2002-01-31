Проводжаємо зиму в тонусі: план заходів на лютий

|
Дата прове-дення
|
Назва та зміст заходу
|
Місце проведення
|
31.01-02.02
10.30
|
Чемпіонат України з більярдного спорту серед юнаків та дівчат «Вільна піраміда»
|
Більярдний клуб «Бінго»
|
01-02. 02
11.00-19.00
|
Чемпіонат Кременчука з футзалу
серед чоловічих команд- аматорів
|
СК «Граніт»
(вул. Київська, 85)
СК «Політехнік» КрНУ
ім. М Остроградського
(просп Свободи, 56)
|
01-02. 02
11.00 - 14.00
|
Чемпіонат міста з футзалу серед ветеранів
|
СК «Граніт» (вул. Київська, 85)
СК «Політехнік» КрНУ
ім. М Остроградського
(просп Свободи, 56)
|
01-02. 02
14.00
|
Чемпіонат України з баскетболу
серед чоловічих команд
(вища ліга) БК «Кремінь» -
БК «Політехнік» (м. Харьків)
|
Спортивна зала КДЮСШ №2,
|
06.02
18.30
|
Відкритий Регіональний турнір з волейболу серед аматорських команд сезону 2019-2020 років
|
Спортивна зала, СК «Нафтохімік»
|
08-09. 02
11.00-19.00
|
Чемпіонат Кременчука з футзалу серед чоловічих команд- аматорів
|
СК «Граніт» (вул. Київська, 85)
СК «Політехнік»
|
08-09. 02
11.00 - 14.00
|
Чемпіонат міста з футзалу
серед ветеранів
|
СК «Граніт» (вул. Київська, 85)
СК «Політехнік» КрНУ ім. М
Остроградського (просп Свободи, 56)
|
10.02
18.00-19.00
|
Відкритий Регіональний турнір з волейболу серед аматорських команд сезону 2019-2020 років
|
культурно–спортивний комплекс
|
11-13. 02
|
Спартакіада серед учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів
м. Кременчука, з тенісу настільного
|
Спортивна зала ВПУ №7
(вул.В.Пугачова, 14)
|
12.02
|
Чемпіонат України з хокею з шайбою серед чоловічих команд сезону 2019-2020 ХК «Кременчук» - МХК «Динамо» (м.Харків)
|
Льодова арена «Айсберг»
(вул. Київська,77)
|
13.02
18.30
|
Відкритий Регіональний турнір з волейболу серед аматорських команд сезону 2019-2020 років
|
Спортивна зала,
«Укртатнафта»
(проспект Лесі Українки,33)
|
15-16. 02
11.00
|
Чемпіонат України з волейболу серед дівчат «Дитяча ліга»
|
Спортивна зала,
(проспект Лесі Українки,33)
|
15.02
|
Чемпіонат України з хокею з шайбою серед чоловічих команд сезону 2019-2020 ХК «Кременчук» - ХК «Донбас»
(м.Дружківка)
|
Льодова арена «Айсберг»
(вул. Київська,77)
|
15.02
10.00
|
Чемпіонат міста з тхеквондо
(ВТФ) серед юнаків
|
Спортивна зала КДЮСШ №2,
|
15-16. 02
11.00-19.00
|
Чемпіонат Кременчука з футзалу серед чоловічих команд- аматорів
|
СК «Граніт» (вул. Київська, 85)
СК «Політехнік» КрНУ
ім. М Остроградського
(просп Свободи, 56)
|
15-16. 02
11.00-14.00
|
Чемпіонат міста з футзалу серед ветеранів
|
СК «Граніт» (вул. Київська, 85)
СК «Політехнік» КрНУ
ім. М Остроградського
(просп Свободи, 56)
|
17.02
18.00
|
Відкритий Регіональний турнір з волейболу серед аматорських команд сезону 2019-2020 років
|
культурно–спортивний комплекс ПрАТ «Кременчуць-кий завод дорожніх машин» (проспект Свободи, 2)
|
18-20. 02
|
Спартакіада серед учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів
м. Кременчука, з волейболу (юнаки)
|
Спортивна зала ВПУ №7
(вул. В.Пугачова, 14)
|
20.02
18.00
|
Відкритий Регіональний турнір з волейболу серед аматорських команд сезону 2019-2020 років
|
Спортивна зала
|
21.02
09.00
|
ІІ міський етап Всеукраїнського спортивно-мвсового заходу серед дітей та юнаків «Олімпійське лелеченя»
|
Спортивні зали Ліцею №11,
|
21.02
18.00
|
Відкритий Регіональний турнір з волейболу серед аматорських команд сезону 2019-2020 років
|
Спортивний клуб «Вагонобуді-вник»
(вул. І. Приходька,90)
|
22-23. 02
|
Чемпіонат України з хокею з шайбою серед молодших юнаків сезону 2019-2020 років
|
Льодова арена «Айсберг»
(вул. Київська,77)
|
22-23. 02
11.00-19.00
|
Чемпіонат Кременчука з футзалу
серед чоловічих команд- аматорів
|
СК «Граніт» (вул. Київська, 85)
СК «Політехнік» КрНУ ім. М Остроградського (проспСвободи, 56)
|
22-23. 02
11.00-14.00
|
Чемпіонат міста з футзалу
серед ветеранів
|
СК «Граніт» (вул. Київська, 85)
СК «Політехнік» КрНУ ім. М Остроградського (проспСвободи, 56)
|
23.02
|
Чемпіонат
України з хокею з шайбою серед чоловічих команд сезону
2019-2020
ХК «Кременчук» - ХК «Білий Барс»
(м. Біла Церква)
|
Льодова арена «Айсберг»
(вул. Київська,77)
|
25-27. 02
|
Спартакіада серед учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів
м. Кременчука, з волейболу (дівчата)
|
Спортивна зала ВПУ №7
(вул.В.Пугачова, 14)
|
27.02
18.00
|
Відкритий Регіональний турнір з волейболу серед аматорських команд сезону 2019-2020 років
|
Спортивна зала ВПУ №7,
(вул. В. Пугачова, 14)
|
28.02
18.00
|
Відкритий Регіональний турнір з волейболу серед аматорських команд сезону 2019-2020 років
|
Спортивний клуб «Вагонобуді-вник»
(вул. І. Приходька,90)
|
28.02
11.00
|
Відкрита Спартакіада
з рекреаційних видів спорту серед спортсменів з інвалідністю
|
Легкоатлетичний манеж
|
29.02
|
Чемпіонат України з хокею з шайбою серед чоловічих команд сезону 2019-2020 ХК «Кременчук» - ХК «Вовки»
(м.Бровари)
|
Льодова арена «Айсберг»
(вул. Київська,77)
|
20.02- 01.03
14.00
|
Чемпіонат України з баскетболу
серед чоловічих команд
(вища ліга) БК «Кремінь» -
БК «Новомосковськ»
(м. Новомосковск )
|
Спортивна зала КДЮСШ №2,