Показали найстаровиннішу дерев'яну церкву XVII ст у Полтавській області

Вчера, 18:01 Просмотров: 1 109

Українські дерев'яні церкви – прекрасні і автентичні пам'ятки, які зачаровують своєю гармонією, в яких, напевно, найбільше виражені національні риси архітектури. Про це повідомляють молодший науковий співробітник Кропивка О.І та провідний фахівець з туризму Козлов М.І.





Виникнення дерев'яної церковної архітектури відноситься швидше за все до початку християнства на Русі. Перші християнські церкви були дерев'яними, оскільки велику частину території Київської Русі покривали ліси. Тому, протягом багатьох століть, дерево залишалося для цього регіону основним будівельним матеріалом. На жаль до нашого часу не збереглося жодної дерев'яної споруди збудованої раніше XVII століття.







Найдавнішими на території Семенівського району та Полтавщини в цілому, вважаються українські козацькі церкви XVII-XVIII століття, до категорії яких відноситься й Архістратиго-Михайлівська церква села Худоліївка. В ті часи церкві давалася назва або ім`я того свята чи святого, коли була освячена церква, у Худоліївці, ймовірно, освячення прийшлося у день Cвятого Архистратига Господнього Михаїла.



Церква являє собою дерев'яну споруду, яку було збудовано у 1796 році за сприяння козацької старшини та місцевих поміщиків. Спочатку це була невелика церква на околиці села, яку можна було розібрати й перенести на інше місце (це у випадку ворожого нападу). Пізніше у 1899 році у зв’язку з переселенням Худоліївської громади на більш родючі землі, церква була перенесена та поставлена на мурований цоколь на пагорбі, посеред села, де й знаходиться по теперішній час та гостинно приймає вірян з усього району.



