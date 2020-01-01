Самолікування грипу загрожує ускладненнями на серце та судини

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Як не зашкодити серцево-судинній системі, лікуючись від грипу, розказують фахівці

Лікар-кардіолог Полтавського обласного клінічного медичного кардіоваскулярного центру Людмила Сергеєва розповіла, чим загрожує серцево-судинній системі самолікування грипу та застуди.





Якими ускладненнями загрожують грип та респіраторні вірусні інфекції серцю і судинам



Вірус грипу вирізняється особливою здатністю проникати у серцевий м’яз – міокард – і викликати його запалення, тобто міокардит. Більшість ускладнень після грипу припадає на серце, внаслідок чого можливі серйозні зміни в його роботі.



При своєчасному діагностуванні й правильному лікуванні запалення серцевого м’яза проходить доволі спокійно і хворий одужує. Але якщо захворювання не виявляється і протікає без належного лікування, це може призвести до серцевої недостатності. Слід пам’ятати, що кожен десятий, хворий на міокардит, без необхідного лікування помирає.









Є ряд симптомів, які свідчать про те, що вірус грипу дав ускладнення на серце:

біль в області грудної клітини;

збої серцевого ритму, що не мають нічого спільного з фізичними навантаженнями;

грип уже минув, а людина відчуває сильну втому, пітніє, виникають набряки ніг;

найменше фізичне навантаження, наприклад, ходьба, викликає задишку;

підвищення температури тіла після грипу.





Якщо в людини, яка захворіла на грип, уже були певні проблеми із серцем, після перенесеного захворювання вони можуть загостритися. Тому навіть якщо симптомів загострення немає, слід проконсультуватися з лікарем-кардіологом.





Як не зашкодити серцево-судинній системі, лікуючись від грипу



Треба скрупульозно виконувати поради лікаря. Наше серце «не любить» прискореного серцебиття, а, наприклад, гірчичники та банки, так само, як і горілка з перцем чи перець, засипаний у шкарпетки, його прискорюють. Можна спровокувати аритмію. Людям із серцево-судинними хворобами протипоказано парити ноги.



При грипові температуру, за потреби, збивають раз на добу проти ночі. Робити це слід м’яко – різке зниження температури також шкідливе для судин. Падає тиск, серце починає «тріпотіти». Може розвинутися серцева недостатність.





Найбезпечніше знижувати температуру тіла холодною водою, розведеною пополам з оцтом. Компрес кладуть у район паху, під пахви, на лоб. Тоді збільшується тепловіддача організму.





Запобігти грипу допоможе щорічна вакцинація, особливо людей із груп ризику та тих, хто за посадою спілкується з великими групами населення. Імунізація зменшує ймовірність захворіти на грип, уникнути серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті від захворювання.





Для профілактики грипу та ГРВІ треба заздалегідь підвищувати захисні можливості організму. Вітаміни вживати не лише під час хвороби, а регулярно, щодня, причому природного походження – зі свіжими сезонними фруктами та овочами. Також організму потрібні фізичні вправи, свіже повітря, раціональне харчування.





Для попередження зараження важливі часте миття рук із милом, вологе прибирання поверхонь та користування одноразовими носовими хустинками, провітрювання приміщення.





Якщо у вас з'явилися симптоми грипу, такі як: раптовий початок хвороби, головний біль, ломота у м’язах та суглобах, біль у горлі, підвищення температури тіла до 38°С і більше, кашель, в окремих випадках – блювота і діарея, одразу звертайтеся до лікаря.