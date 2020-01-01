У Кременчуці шукають свідків ДТП, у якому маршрутка збила жінку з дитиною

Сегодня, 10:03 Просмотров: 1 886

Кременчуцький відділ поліції шукає свідків ДТП, яке трапилося 24 грудня близько 18.30 на вулиці Ігоря Сердюка.









64-річний водій автобуса марки БАЗ, моделі 2215 (реєстраційний номер ВІ 0070 АА), їхав по маршруту громадського транспорту №30 зі сторони вулиці Небесної Сотні на дозволений для нього зелений сигнал світлофору. Але при повороті праворуч в напрямку вулиці Ігоря Сердюка він не надав дорогу та збив пішохода, яка йшла по регульованому світлофором пішохідному переходу на дозволений для неї зелений сигнал, з права на ліво відносно напрямку руху автобуса.





При цьому жінка везла коляску з дитиною. Внаслідок наїзду пішоходка отримала травми та була ушпиталена до лікарні.



На даний час у ході розслідування знадобилися показання свідків. Тому, якщо ви були очевидцем події, повідомте інформацію про ДТП слідчому Кременчуцького відділу поліції Олександру Калашнику за телефоном +380 (98) 060 66 08.