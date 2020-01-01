Ольга Ляхова претендує на звання «Найкраща легкоатлетка-2019»

Сегодня, 09:31 Просмотров: 384

Ольга Ляхова з Кременчука претендує на звання «Найкраща легкоатлетка-2019». Як повідомили на офіційному сайті Федерації легкої атлетики (ФЛАУ), серед номінантів також Марина Бех-Романчук з Хмельниччини, Юлія Левченко з Донецької області, Ярослава Магучіх з Дніпра.





Наша спортсменка також у списку претендентів на звання кращої «Команди року». Ольга у складі жіночої естафетної команди 4х400 метрів (Катерина Климюк, Тетяна Мельник, Ольга Ляхова, Анна Рижикова), яка стала 6 на чемпіонаті світу (3.27,48 хв, Доха, Катар).





Проголосувати за претенденток можна на сайті ФЛАУ до 18:00 2 лютого. Голосування проводиться серед трьох груп: експертна група (Рада ФЛАУ), представники ЗМІ та вболівальники. Голоси кожної з груп при підбитті підсумків будуть враховуватися як третина усіх голосів.

Також на сайті пропонують обрати найкращого легкоатлета, тренера/тренерку, команду, а також найкращих легкоатлетів і легкоатлеток у категорії «Мастерc», «Команда року» та у номінації «Зірка, яка сходить» в Україні.