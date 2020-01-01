Кременчуг, Политика

Нардеп Шаповалов плохо голосовал и ему не дали 38 тысяч

Сегодня, 09:03 Просмотров: 1 206 Комментариев: 3

 

А 77-ми его коллегам не дали 3 миллиона

Кременчугский нардеп Шаповалов попал в санкционный список ВРУ – за неучастие без уважительных причин в голосованиях ему не выплатили 38 020 грн – так называемые «депутатские». Об этом сообщает «Чесно».


 


В целом же в список "лишенцев" попали 78 народных депутатов. Им не выплатили 3 миллиона «депутатских».


В ноябре 2019 года в силу вступил закон № 1035-2. Этим законом предусмотрена система финансовой мотивации и демотивации народных депутатов Украины. В частности, если нардеп без уважительных причин не участвует более, чем в 30% голосований в течении месяца, его лишают выплаты «депутатских» за этот месяц. «Депутатские» – это деньги на осуществление депутатских полномочий, их размер – 38 020 грн./месяц.


Вот этих денег кременчугского нардепа Шаповалова и лишили в ноябре 2019-го. Он не участвовал более, чем в 30% голосований того месяца.


 

Фрагмент таблицы «Чесно»


В депутатской группе «За майбутнє» Шаповалов оказался не один такой. Под санкции за неголосование там попали 12 нардепов. За неголосование им не выплатили 456 240 гривен.


 В президентской фракции «Слуга народа» за неголосование лишили «депутатских» 15 нардепов.  Им не выплатили 570 300 гривен.


И это не предел. Лидером по количеству "лишенцев" стала фракция ОПЗЖ.  50% членов этой фракции (21 нардеп) за прогулы заседаний Комитетов и неголосование лишили «депутатских».  В сумме члены ОПЗЖ потеряли 798 420 гривен.


 


Вот ещё деталь. В список «лишенцев» одновременно попали бывший президент Порошенко и глава президентской партии «Слуга народа» Корниенко. Порошенко не участвовал в 72,4% голосований. А Корниенко прогулял 100% заседаний своего профильного Комитета. Вот как тут сказать, что мы стали жить по-новому? Вроде всё по-старому.


Но в Раде всё так быстро меняется.  В декабре «Чесно» запросил информацию по ноябрю и выяснил, что 78 нардепов попали под санкции нового закона и им не выплатили три миллиона гривен «депутатских».  В январе «Чесно» запросил информацию за декабрь.  И оказалось, что в декабре среди нардепов уже не было ни одного прогульщика-лишенца!  Главное организационное управление аппарата ВРУ сообщило, что в декабре все народные депутаты получили «депутатские выплаты».


В связи с этим «Чесно» задает вопрос: неужели в декабре в Раде  действительно не было ни одного депутата-прогульщика?


9
Автор: Лариса Артеменко
Теги: деньги народный депутат прогулы голосования Верховная Рада санкционный список

Комментарии: 3

701
Angel737:
Сегодня, 10:27

А ведь сколько ранее, за всю историю Независимости Украины, можно было сэкономить денег Нардепам и пустить эти деньги на соц. нужды.


+14
2 347
ИМХО:
Сегодня, 10:30

У Юры и соска изо рта выпала...

tired_face


+12
104
JJAbrams:
Сегодня, 11:00

Занятые люди


+2
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