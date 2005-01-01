На Полтавщині чоловіка на смерть придавило кабіною вантажівки

Сегодня, 11:01 Просмотров: 1 032

Кабіна впала на потерпілого під час проведення ним ремонту вантажівки

30 січня у місті Зіньків 53-річного приватного підприємця на смерть придавило кабіною вантажівки. Про це повідомив начальник Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА Віктор Стеблянко.





Нещасний випадок стався під час проведення потерпілим ремонту власного вантажного автомобіля: кабіна впала на чоловіка, внаслідок чого він загинув на місці події.





Тіло покійного направили на експертизу до Зіньківського відділення обласного бюро СМЕ.