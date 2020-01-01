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Вечір на цвинтарі та ялинка розбрату: чим Кременчук здивував «Мандруємо вдома»

Сегодня, 11:33 Просмотров: 963 Комментариев: 1

 

Кременчук vs Полтава – хто тут село?

До Кременчука завітала полтавська програма «Мандруємо вдома», яка має на меті показати мальовничі куточки Полтавщини.


- Неможливо згадати хто розпочав цей віковічний батл Полтава vs Кременчук. І головне питання – хто ж все-таки село? – поставив риторичне питання ведучий програми «Мандруємо вдома» та співак із гурту «Сент-Тропе»

 

Екскалації конфлікту між містами сприяла… ялинка. Новорічна красуня у Кременчуці дивом двічі за кількістю голосів випереджала полтавську. У соцмережах мешканці Полтави навіть обговорювати, щоб перенести обласний центр до Кременчука.


«Таким ходом Кремень станет областным центром скоро...»


У програмі розглянули сепаратизм, чому місто густонаселене голубами та де всі кременчужани перебувають у робочий час.


Також мандрівники у Кременчуці знайшли пам’ятник дівчині, яка робить селфі для інстаграму та вирішили провести вечір на цвинтарі.


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Автор: Альона Душенко Источник видео: Суспільне Полтава
Теги: путишествие Кременчук Полтава Сен-Тропе

Комментарии: 1

216
Джо:
Сегодня, 12:46

интересно


0
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