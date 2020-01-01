Вечір на цвинтарі та ялинка розбрату: чим Кременчук здивував «Мандруємо вдома»

До Кременчука завітала полтавська програма «Мандруємо вдома», яка має на меті показати мальовничі куточки Полтавщини.
Екскалації конфлікту між містами сприяла… ялинка. Новорічна красуня у Кременчуці дивом двічі за кількістю голосів випереджала полтавську. У соцмережах мешканці Полтави навіть обговорювати, щоб перенести обласний центр до Кременчука.
У програмі розглянули сепаратизм, чому місто густонаселене голубами та де всі кременчужани перебувають у робочий час.
Також мандрівники у Кременчуці знайшли пам’ятник дівчині, яка робить селфі для інстаграму та вирішили провести вечір на цвинтарі.