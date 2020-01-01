Вечір на цвинтарі та ялинка розбрату: чим Кременчук здивував «Мандруємо вдома»

Сегодня, 11:33 Просмотров: 963 Комментариев: 1

Кременчук vs Полтава – хто тут село?

До Кременчука завітала полтавська програма «Мандруємо вдома», яка має на меті показати мальовничі куточки Полтавщини.





- Неможливо згадати хто розпочав цей віковічний батл Полтава vs Кременчук. І головне питання – хто ж все-таки село? – поставив риторичне питання ведучий програми «Мандруємо вдома» та співак із гурту «Сент-Тропе»

Екскалації конфлікту між містами сприяла… ялинка. Новорічна красуня у Кременчуці дивом двічі за кількістю голосів випереджала полтавську. У соцмережах мешканці Полтави навіть обговорювати, щоб перенести обласний центр до Кременчука.









У програмі розглянули сепаратизм, чому місто густонаселене голубами та де всі кременчужани перебувають у робочий час.





Також мандрівники у Кременчуці знайшли пам’ятник дівчині, яка робить селфі для інстаграму та вирішили провести вечір на цвинтарі.



