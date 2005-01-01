За розвішування оголошень на вулицях міста оштрафували комп'ютерного майстра

Сегодня, 15:05 Просмотров: 277 Комментариев: 3

Хлопець своєї провини не визнав і стояв на тому, що він не має відношення до того, у чому його звинувачують

Вчора, 21 січня, на засіданні адмінкомісії розглядали протокол, що склали стосовно співробітника фірми, яка надає послуги з ремонту комп'ютерів.



24 грудня 2019 року інспектор з благоустрою помітив на вулиці Івана Приходька листівку, яка була наклеєна на електроопору, де це робити заборонено і є порушенням правил благоустрою Кременчука. Оголошення рекламували послуги майстра Олександра з ремонту комп'ютерної техніки, який «проживає поруч і під'їде у будь-який час».



Аби з'ясувати, чи є дозвільні документи на розміщення листівок, інспектор подзвонив за вказаним в об'яві телефоном, диспетчер дав номер майстра Владислава, котрий надає послуги за даним оголошенням. Саме його і викликали на засідання адміністративної комісії.



Проте хлопець своєї провини не визнав і стояв на тому, що він не причетний до того, у чому його звинувачують, тобто до розклеювання листівок, він лише працівник комп'ютерного сервісу:





- Мені приходить заявка на конкретну адресу, я приїжджаю і ремонтую техніку. До реклами я не маю жодного відношення.



Члени комісії почали питати, у такому разі чому на оголошенні вказано «майстер Олександр», адже хлопця звуть Владиславом (як виявилося, директора, на якого він працює, теж). Також чи офіційно хлопець працевлаштований, він нічого конкретного на це не зміг відповісти.



На питання, хто ж такий Олександр, він сказав тільки:





- Це просто звичайна реклама.



За словами членів адміністративної комісії, така схема — не рідкість, вона діє наступним чином: хтось розклеює об'яви, хтось приймає дзвінки, коли люди починають телефонувати на вказаний у них номер, хтось ходить по домівках та ремонтує техніку. Інколи ці люди навіть не знайомі між собою. І, звичайно, існує людина, яка є власником цього бізнесу.



Комп'ютерного майстра Владислава за рішенням більшості присутніх оштрафували на 50 неоподатковуваних мінімумів (на 850 грн).



До редакції «Кременчуцького Телеграфа» вже кілька разів зверталися люди, яких обслуговували комп'ютерні майстри, які не сумлінно виконували свою роботу. Наприклад, забирали техніку на ремонт та повертали її назад, нічого не зробивши, або брали за прості послуги великі гроші.



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