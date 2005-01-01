У Кременчуцькому районі в школі померла 14-річна дівчина

Сегодня, 14:37 Просмотров: 1 695 Комментариев: 1

Сьогодні, 22 січня, до Кременчуцького районного відділення поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря «швидкої». Той повідомив, що в одній із шкіл району в присутності медиків померла 14-річна школярка. Про це інформує ГУ Нацполіції в Полтавській області.





На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.





Додано: за інформацією пресслужби Кременчуцького відділу поліції, дитині стало погано. «Швидка» приїхала, але врятувати дівчину не вдалося. Попередньо відомо, що у школярки були проблеми із серцем.



