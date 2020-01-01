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У Кременчуці відзначили річницю Дня соборності України

Сегодня, 14:04 Просмотров: 291

 

Захід відбувся біля памятника Шевченка та Героїв Небесної сотні 

У День соборності України кременчужани зібралися на урочистому заході біля пам’ятника Тараса Шевченка, який протягом всього свого життя відстоював ідею незалежності і соборності України. Як повідомляє пресслужба мерії Кременчука, і хоча від пам’ятної дати 22 січня 1919 року, коли було ухвалено Акт Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, минуло більше століття, національна ідея соборності і незалежності держави сьогодні не менш важлива і актуальна.


Міський голова, депутати різних рівнів, представники підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, громадських організацій і просто небайдужі містяни вшанували пам'ять усіх українських патріотів, які в різні часові періоди боролися за соборність та незалежність України.


Цього дня кременчужани також вшанували пам'ять нинішніх борців за свободу і незалежність України – героїв АТО та учасників Революції гідності.

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Автор: Альона Душенко Источник фото: Пресслужба мерії Кременчука
Теги: День соборности Украины
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