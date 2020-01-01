Медреформа: пациентов кременчугского госпиталя ожидают новации – и не самые приятные

Сегодня, 15:31 Просмотров: 3

Пациенты кременчугского госпиталя уже не смогут дважды в году по 18 дней проходить там плановое лечение. Госпиталь переходит на новую модель работы – медреформа однако.







С 1-го апреля 2020 года КП «Кременчугский областной клинический госпиталь для ветеранов войны» переходит на новую систему организации работы и оплаты медицинских услуг. В связи с этим изменятся сроки пребывания пациентов в стационаре – скорее всего, они сократятся с привычных 18 дней до 12, а то и меньше. А понятие «плановое оздоровление» может исчезнуть вообще.



Всё это время кременчугский госпиталь финансировался из областного бюджета и за счет государственной субвенции. В настоящее время он ещё финансируется по этой схеме. Но с 1 апреля ситуация изменится – государственной субвенции уже не будет, госпиталь будет заключать договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) на оплату пакетов медицинских услуг. Также частично будет идти финансирование из Министерства по делам ветеранов. Вот что говорит по этому поводу директор госпиталя Николай Литвиненко:





Николай Литвиненко





– До декабря мы не знали, как будем работать. Теперь знаем, что мы, как и все медицинские учреждения, будем заключать договоры с Национальной службой здоровья Украины, также будем заключать договоры с Министерством по делам ветеранов. И соответственно менять организацию работы. Все люди имеют право получить качественные медицинские услуги. Оплачивать эти услуги будет НСЗУ, а за некоторые будет платить Министерство по делам ветеранов. Конечно мы ожидали, что нас заберет под крыло министерство, как и все 30 госпиталей, но решение уже принято – министерство забрало только три самых крупных госпиталя: Цыбли, Клевань и Киевский областной госпиталь для ветеранов войны. Так что будем адаптироваться к новым условиям работы и оплаты.





Директор госпиталя также сказал, что понятие «плановое ежегодное оздоровление» с апреля может исчезнуть, хотя окончательно это станет ясно лишь при заключении договоров с НСЗУ.



Раньше инвалиды войны и участники боевых действий имели право дважды в году проходить 18-дневный курс планового оздоровления в стационаре госпиталя. Участники войны имели право проходить такой курс раз в году. И при наличии свободных мест в стационаре могли пройти раз в году курс планового оздоровления пациенты категории «дети войны», имеющие инвалидность.

По новым нормативам, пребывание пациента в стационаре сокращается до 6-8 дней. Директор госпиталя Николай Литвиненко рассказал, что в госпитале этот срок сейчас составляет в среднем 12 дней. Это не касается пациентов паллиативного отделения, они находятся там по 28 дней.





Как будет после 1 апреля – выяснится после 1 апреля. Но то, что сроки пребывания в стационаре сократятся, не вызывает сомнений. Если НСЗУ готова оплачивать лишь 8-дневный курс лечения в стационаре, за чей же счет лечить там пациента ещё 10 дней.



С апреля госпиталь сможет оказывать пациентам лишь те услуги, по которым будут заключены договоры с НСЗУ.





Кременчугский госпиталь планирует заключить с НСЗУ договоры на оплату 6 пакетов медицинских услуг:

амбулаторно-поликлиническая служба с дневным стационаром и стоматологической службой;

стационарная паллиативная помощь (сегодня это отделение на 30 коек);

паллиативная помощь на дому;

травматологическая реабилитация;

неврологическая реабилитация;

терапевтическая помощь (стационар).

Кроме этого кременчугские медики хотят добиться подписания договора с НСЗУ и по седьмому пакету медицинских услуг – на психосоциальную реабилитацию ветеранов войны. Это любимая тема директора госпиталя. Он утверждает, что для этих целей в госпитале уже собрана мультидисциплинарная команда. В неё входят врачи-психологи, психотерапевты, логопеды, арт-терапевты и эрготерапевты.



В кременчугском госпитале проходят лечение ветераны АТО, а также старики-ветераны Второй мировой войны. Для многих стариков плановое оздоровление в госпитале – это не только возможность подлечиться, но и нормально поесть (5-разовое питание) и поспать на чистом белье и удобных кроватях (немецкая гуманитарная помощь).



Какие договоры госпиталь сможет в апреле подписать с НСЗУ мы изложим в апрельских тезисах.