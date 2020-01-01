Кременчуг, Культура, ТЪ представляет

Стало відомо, що українці вважають основними складовими патріотизму

Сегодня, 16:03 Просмотров: 525 Комментариев: 1

 

81% громадян має думку, що українська мова є важливим атрибутом незалежності

Соціологи з'ясували, що жителі України вважають основними складовими патріотизму. Аби про це дізнатися, Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова провели загальнонаціональне дослідження.


Тож, найголовнішими складовими патріотизму українці назвали: 

  • любов до своєї країни (80%);
  • готовність захищати свою країну, якщо треба, зі зброєю в руках (64%);
  • виховання у дітей любові та поваги до своєї країни (58%).


 


Також у списку були наступні пункти:

  • 56% — дотримання всіх законів;
  • 51% — знання історії своєї країни і культури;
  • 38% — участь у виборах;
  • 36% — чесне виконання своїх обов'язків;
  • 35% — спілкування державною мовою;
  • 30% — сплата належних податків;
  • 28% — участь у громадському житті;
  • 26% — повага до влади;
  • 21% — участь в боротьбі з корупцією.

Крім того, соціологічне опитування показало, що 81% громадян нашої країни (55% опитаних відповіли «безумовно» і ще 26% – «скоріше, так») згодні, що українська мова є важливим атрибутом незалежності України. Що цікаво, так вважають в усіх регіонах України: Західному (95%), Центральному (86%), Південному (71%), Східному (64%).


Дослідження проводилося 13-18 грудня 2019 року в усіх регіонах України, крім анексованого Росією Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей, опитали 2017 респондентів віком від 18 років.


Сьогодні, у День соборності України, «Кременчуцький ТелеграфЪ» вирішив задати аналогічне питання й кременчужанам. То що ж ви вважаєте проявом патріотизму? Можна обрати кілька варіантів відповіді.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: патриотизм социологический опрос украинцы українська мова украинский язык Україна Украина

Що для вас є патріотизм?

Комментарии: 1

83
KVM:
Сегодня, 17:41

Отже спілкування українською мовою у визначенні патриотизму на 8-му місці. Цілком згоден, це не головне

 



А у Кременчуці - на 10-му

 


+3
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