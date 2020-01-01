Стало відомо, що українці вважають основними складовими патріотизму

Соціологи з'ясували, що жителі України вважають основними складовими патріотизму. Аби про це дізнатися, Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова провели загальнонаціональне дослідження.
Тож, найголовнішими складовими патріотизму українці назвали:
Також у списку були наступні пункти:
Крім того, соціологічне опитування показало, що 81% громадян нашої країни (55% опитаних відповіли «безумовно» і ще 26% – «скоріше, так») згодні, що українська мова є важливим атрибутом незалежності України. Що цікаво, так вважають в усіх регіонах України: Західному (95%), Центральному (86%), Південному (71%), Східному (64%).
Дослідження проводилося 13-18 грудня 2019 року в усіх регіонах України, крім анексованого Росією Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей, опитали 2017 респондентів віком від 18 років.
Сьогодні, у День соборності України, «Кременчуцький ТелеграфЪ» вирішив задати аналогічне питання й кременчужанам. То що ж ви вважаєте проявом патріотизму? Можна обрати кілька варіантів відповіді.