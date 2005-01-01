Происшествия, Полтавщина

У Полтавській області перед судом постане директор підприємства, від якого працівники не дочекалися 600 тисяч зарплати

Сегодня, 16:31 Просмотров: 908 Комментариев: 2

Без зарплати залишилося 46 працівників

 

До суду направлений обвинувальний акт щодо директора одного із молокопереробних підприємств Гадяцького району, котрий не виплатив своїм працівникам зарплату. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.


Слідчі з'ясували, що директор упродовж 2017-2018 років безпідставно не виплатив 46 працівникам заробітну плату на загальну суму понад 600 тисяч гривень. Особу підозрюють у порушенні ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України (безпідставна невиплата заробітної плати).

2
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: директор зарплата

Комментарии: 2

175
orca:
Сегодня, 16:37

А когда на Жеваго в суд подадут? Что там с задолженностью на КрАЗе?


+9
3 254
zzzzzz:
Сегодня, 16:47

ну чего платежки смотрели? на 200грн больше чем в прошлом месяце.


-3
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