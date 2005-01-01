У Полтавській області перед судом постане директор підприємства, від якого працівники не дочекалися 600 тисяч зарплати

Без зарплати залишилося 46 працівників
До суду направлений обвинувальний акт щодо директора одного із молокопереробних підприємств Гадяцького району, котрий не виплатив своїм працівникам зарплату. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.
Слідчі з'ясували, що директор упродовж 2017-2018 років безпідставно не виплатив 46 працівникам заробітну плату на загальну суму понад 600 тисяч гривень. Особу підозрюють у порушенні ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України (безпідставна невиплата заробітної плати).