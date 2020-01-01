У мерії Кременчука раптом вирішили економити гроші

Сегодня, 15:05 Просмотров: 557 Комментариев: 2

На початку бюджетного року виконком 3 січня ухвалив рішення про економію, воно розміщене на сайті мерії.



Рішення не вводить чітких обмежень на купівлю тих чи інших товарів та послуг (як подібний документ, що ухвалювався у жовтні минулого року), але доручає департаменту фінансів проводити фінансування витрат, враховуючи їх пріоритетність.









«Забезпечити спрямування не менше 75 відсотків від щоденних надходжень до місцевого бюджету на фінансування захищених статей видатків та погашення кредиторської заборгованості станом на 1.01.2020 в бюджетних установах соціально-культурної сфери», - так передбачає документ.



Захищені статті — це зарплата бюджетників, медикаменти, харчування. Раніше фінансисти називали суму невиконання міськго бюджету-2019 — це 260 млн грн, через що місто й гаситиме у 2020 році минулорічні борги.



Рішення про економію ухвалили після того, як у 2019 році Кременчуцька міська рада передбачила 9,3 млн грн на піар мера та депутатів — так звану «безкоштовну» газету, видавати яку вирішили у рік місцевих виборів. Зараз йде тендерна процедура на друк, яку оголосила комунальна телерадіокомпанія. Схоже, такі витрати визначені як пріоритетні. Загалом на підконтрольні ЗМІ (комунальну телерадіокомпанію та засновану нею газету) на 2020 рік виділили 18 млн грн.



