В одній з лікарень Кременчука двох хлопців побили та обматюкали

Сегодня, 14:28 Просмотров: 1 466 Комментариев: 5

У фізичному та моральному насильстві брали участь охоронець та працівниця лікарні

Кременчужанка Алла опублікувала у соцмережі відео з Першої міської лікарні імені Богаєвського. У відеоролику видно, як чоловік у формі охоронця «Муніципальної варти» та жінка у формі медперсоналу влаштували щодо двох нетверезих хлопців насильство.





Зокрема охоронець підійшов до хлопця, який сидів на підлозі, та вдарив кулаком по голові. Фізичне насильство супроводжувалося нецензурною лайкою.





Жінка пропонувала витягти хлопця за ноги на вулицю та образливо висловлювалася.





Дісталося й іншому п'яному хлопцю, який сидів на унітазі у вбиральні. Він отримав порцію стусанів та матюків від охоронця.





На подію відреагувала директорка лікарні Галина Бородянець.





Джерело: Facebook Galyna Borodianets





- Хочу прокоментувати ситуацію, стосовно двох підлітків, про яку я дізналась через соціальні мережі.

Ситуація дійсно не приємна. Дуже шкода, що молоде покоління вживає алкогольні напої, що негативно впливає на їх стан здоров'я. І дуже прикро, що склалася таким чином ситуація. Стосовно чоловіка, що начебто бив хлопця, то він не є працівником лікарні, а є представником охоронної фірми.

Адміністрація під моїм особистим контролем буде впроваджувати усі необхідні заходи задля недопущення подібних ситуацій у лікарні.



