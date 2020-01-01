Происшествия

В одній з лікарень Кременчука двох хлопців побили та обматюкали

Сегодня, 14:28 Просмотров: 1 466 Комментариев: 5

 

У фізичному та моральному насильстві брали участь охоронець та працівниця лікарні

Кременчужанка Алла опублікувала у соцмережі відео з Першої міської лікарні імені Богаєвського. У відеоролику видно, як чоловік у формі охоронця «Муніципальної варти» та жінка у формі медперсоналу влаштували щодо двох нетверезих хлопців насильство.


Зокрема охоронець підійшов до хлопця, який сидів на підлозі, та вдарив кулаком по голові. Фізичне насильство супроводжувалося нецензурною лайкою.


Жінка пропонувала витягти хлопця за ноги на вулицю та образливо висловлювалася.


Дісталося й іншому п'яному хлопцю, який сидів на унітазі у вбиральні. Він отримав порцію стусанів та матюків від охоронця.


На подію відреагувала директорка лікарні Галина Бородянець.


 

Джерело: Facebook Galyna Borodianets


- Хочу прокоментувати ситуацію, стосовно двох підлітків, про яку я дізналась через соціальні мережі.


Ситуація дійсно не приємна. Дуже шкода, що молоде покоління вживає алкогольні напої, що негативно впливає на їх стан здоров'я.

І дуже прикро, що склалася таким чином ситуація. Стосовно чоловіка, що начебто бив хлопця, то він не є працівником лікарні, а є представником охоронної фірми.


Адміністрація під моїм особистим контролем буде впроваджувати усі необхідні заходи задля недопущення подібних ситуацій у лікарні.


2
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Фейсбук Алла Кротенко Источник видео: Фейсбук Алла Кротенко
Теги: больница

Комментарии: 5

2 314
ИМХО:
Сегодня, 14:38

Пьяница мать - горе в семье! А если начинается в таком возрасте, всё... человека мы потеряли. Родился и жил - зря. Не оправдываю работников больницы, но представляю если бы к каждомы из нас в подъезд "привалило такое счастье", как бы реагировали мы?! Забрали домой, отпоить чаем, помыть и уложить спасть?!

 

Запрещать пить, не тот вариант, многие помнят к чему это привело в 80хх, прошлого века. Однако употребляешь?! Контролируй ситуацию! не можешь контролировать - не употребляй! Зачем кому то какие-либо последствия отсутствия у тебя тормозов!?!

Философия простая!


+11
2 314
ИМХО:
Сегодня, 15:15

PS.

___

Отдельно возникают вопросы, почему на видео отсутствует звук (по крайней мере у меня)?! Возникает закономерный вопрос, может парниша лишак перегнил с нецензурщиной в адрес медперсонала, а автор видео (как защитница животных и неблагополучных) не захотела выкладывать правду?! Все мы помним историю с таксистом, "которому полиция выбила окно в автомобиле"!?


0
2
denon480:
Сегодня, 15:21

Цитата: ИМХО

PS.

___

Отдельно возникают вопросы, почему на видео отсутствует звук (по крайней мере у меня)?! Возникает закономерный вопрос, может парниша лишак перегнил с нецензурщиной в адрес медперсонала, а автор видео (как защитница животных и неблагополучных) не захотела выкладывать правду?! Все мы помним историю с таксистом, "которому полиция выбила окно в автомобиле"!?

Там до того как парень звук подал, от мужика нормальных слов было 20% остальное мат


0
837
hunter:
Сегодня, 15:38

Интересно что на это скажет наш мер,ведь это его защитники,и как реагирует на это Прокуратура?



Цитата: ИМХО

PS.

___

Отдельно возникают вопросы, почему на видео отсутствует звук (по крайней мере у меня)?! Возникает закономерный вопрос, может парниша лишак перегнил с нецензурщиной в адрес медперсонала, а автор видео (как защитница животных и неблагополучных) не захотела выкладывать правду?! Все мы помним историю с таксистом, "которому полиция выбила окно в автомобиле"!?

В фейсбуке есть видео со звуком.Но в любом случае избивать они не имеют права.


+2
3
cenzor:
Сегодня, 15:40

а где у нас общественные туалеты есть например от пивзавода до жд вокзала ?


+3
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