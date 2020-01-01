Мешканці кременчуцької малосімейки п’ять днів сидять без газу: міськгаз вимагає оплату

Будинок на Першотравневій, 37 відключили у зв’язку з аварійною ситуацією. Тепер «Кременчукгаз» вимагає оплатити проведені роботи
Мешканці малосімейки, що на вулиці Першотравневій, 37 п'ять днів сидять без газу. Його перекрили у зв’язку з витоком ще 5 січня, повідомляють люди. Без газу вони зустріли Різдво, і до сьогодні газопостачання не відновлене – ніяк зварити їсти.
Мешканці телефонують в усі інстанції – від міськгазу до деартаменту ЖКГ, про своє лихо одна з читачок розповіла й «Телеграфу». У ПрАТ «Кременчукгаз» людям порадили збирати гроші на оплату зварювальних робіт.
Як пояснив ТЪ Болеслав Грабовський, головний інженер «Кременчукгазу», відключення було аварійним – проіржавіла труба, що заходить у будинок. Будинок (формально) знаходиться на балансі КГЖЕП «Автозаводське». За законом, власники приміщень є співвласнками будинку – отже, мають самі дбати про ремонти та їх оплату. Проте у малосімейках ще не всі приватизували кімнати.
Він не вперше посилається на те, що кодекс газорозподільних мереж передбачає окрему плату за їх обслуговування. За його словами, вже немало співвласників будинків (в основному, в ОСББ) уклали з міськгазом договори на обслуговування мереж.
Як повідомив директор департаменту ЖКГ Іван Москалик, коментуючи ситуацію, наразі КГЖЕП «Автозаводське» вирішує питання підключення малосімейки.
Аналогічні питання з оплатою аварійних ремонтих робіт на газових мережах та суперечки з міськгазом виникають не вперше.