Мешканці кременчуцької малосімейки п’ять днів сидять без газу: міськгаз вимагає оплату

Сегодня, 14:04 Просмотров: 517

Будинок на Першотравневій, 37 відключили у зв’язку з аварійною ситуацією. Тепер «Кременчукгаз» вимагає оплатити проведені роботи

Мешканці малосімейки, що на вулиці Першотравневій, 37 п'ять днів сидять без газу. Його перекрили у зв’язку з витоком ще 5 січня, повідомляють люди. Без газу вони зустріли Різдво, і до сьогодні газопостачання не відновлене – ніяк зварити їсти.





Мешканці телефонують в усі інстанції – від міськгазу до деартаменту ЖКГ, про своє лихо одна з читачок розповіла й «Телеграфу». У ПрАТ «Кременчукгаз» людям порадили збирати гроші на оплату зварювальних робіт.





Як пояснив ТЪ Болеслав Грабовський, головний інженер «Кременчукгазу», відключення було аварійним – проіржавіла труба, що заходить у будинок. Будинок (формально) знаходиться на балансі КГЖЕП «Автозаводське». За законом, власники приміщень є співвласнками будинку – отже, мають самі дбати про ремонти та їх оплату. Проте у малосімейках ще не всі приватизували кімнати.





- Нехай КГЖЕП як власник будинку оплачує зварювальні роботи, ми їх виконаємо. Ми лист надіслали ще позавчора, - каже Болеслав Грабовський.





Він не вперше посилається на те, що кодекс газорозподільних мереж передбачає окрему плату за їх обслуговування. За його словами, вже немало співвласників будинків (в основному, в ОСББ) уклали з міськгазом договори на обслуговування мереж.





Як повідомив директор департаменту ЖКГ Іван Москалик, коментуючи ситуацію, наразі КГЖЕП «Автозаводське» вирішує питання підключення малосімейки.





Аналогічні питання з оплатою аварійних ремонтих робіт на газових мережах та суперечки з міськгазом виникають не вперше.



