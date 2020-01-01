Один рік іспитового терміну призначили хлопцю, який на Раківці рубав мачете «суперника»

Сегодня, 15:32 Просмотров: 460 Комментариев: 2

На початку грудня Крюківський районний суд Кременчука виніс вирок хлопцю, який застосував у розмові з іншим мачете

Мова йде про випадок, який трапився 29 червня на Раківці. Два хлопці почали битися. Один з них витягнув мачете і порізав іншого.





З тексту вироку стало відомо, що обвинувачений двічі ударив мачете по лівій руці, та один по правій руці потерпілого. Хлопець отримав такі травми:

скальпована рана тильної поверхні лівої кисті;

відкритий перелом 2, 3-ї п'ясних кісток та основних фаланг 2,3 пальців;

пошкодження сухожилків згиначів та розгиначів пальців;

травма лівого передпліччя у вигляді рани долонної поверхні нижньої третини лівого передпліччя;

відкритий перелом нижньої третини ліктьової та міжкісткової артерії;

пошкодження ліктьового нерва;

травма правого передпліччя у вигляді рани ліктьової поверхні середньої третини правого передпліччя;

відкритий крайовий перелом ліктьової кістки.

Обвинувачений в судовому засіданні свою вину визнав повністю. Хлопець пояснив, що з лютого по вересень 2019 проживав з дівчиною, якій неодноразово телефонував потерпілий. Кілька разів засуджений говорив з ним, навіть домовлялися про зустріч «по-чоловічому», але так і не зустрілися.





29 червня 2019 року потерпілий знову зателефонував дівчині, обвинувачений знову почав розмову з ним. Цього разу призначили зустріч біля будинку потерпілого.





Обвинувачений взяв із собою мачете з довжиною леза в 60 сантиметрів для захисту, оскільки думав, що опонент прийде не один.

На місці зустрічі обвинувачений побачив потерпілого та двох його знайомих. Вони втрьох підійшли до нього, потерпілий попереду, а знайомі з лівого боку на відстані до 5 метрів від нього. Він сказав їм не підходити до нього і тримати відстань, однак вони його не послухались і рухались на нього.





Після цього засуджений дістав ножа з-за пояса позаду і тримав поперед себе у правій руці. Потерпілий при цьому підійшов до нього на відстань прямої руки і підняв ліву руку в його сторону, як він зрозумів для удару. Він вдарив по цій руці лезом мачете, точніше відмахнувся знизу вбік, направо і наліво. Обвинувачений стверджує, що він не намагався завдавати цілеспрямованого удару по руці та спричинити тяжку шкоду, бив не цілеспрямовано, тільки щоб зупинити агресивні дії.





Побачивши, що підходять люди, він злякався і з ножем в руці пішов до очисних споруд на річці Дніпро і викинув ніж у річку, при цьому він був шокований. Після цього він поїхав на роботу. Потім подзвонив до поліції.





Засуджений щиро розкаявся в скоєному, прохав вибачення у потерпілого і вказав, що жалкує про вчинене.





Потерпілий в судовому засіданні відмовився від давання показань. Сказав, що показання щодо нанесення травм відповідають дійсності і йому доповнити нічого.





Суд визнав хлопця винним за порушення ч. 1 ст. 122 Кримінального Кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Від одного року обмеження волі звільнили іспитовим терміном на один рік.





Також суд задовольнив кілька цивільних позовів. Зокрема задовольнив цивільний позов прокурора до обвинуваченого про відшкодування витрат на стаціонарне лікування потерпілого в сумі 7 408,75 грн.





Крім того обвинувачений має заплатити потерпілому в рахунок відшкодування завданої матеріальної шкоди 62 201,18 грн та в рахунок відшкодування завданої моральної шкоди - 15 000 грн.