Кременчуг, Политика

Кременчужан продолжают спрашивать о протестах против Зеленского и голосовании на выборах

Сегодня, 16:02 Просмотров: 1 519 Комментариев: 9

 

Заезжие социологи интересуются кого горожане выбрали бы президентом и за какую партию бы проголосовали

19 декабря в Кременчуге продолжаются опросы граждан относительно их готовности выходить на протесты против правительства и президента Владимира Зеленского. Журналист «Телеграфа» был опрошен в сквере Бабаева сегодня утром.

 

Женщина, проводящая опрос, при себе имела перевёрнутый бейдж с названием и логотипом компании Active Group, проводящий социологические исследования. Опросчиков интересует:

  1. Откуда горожане черпают информацию и какими социальными сетями пользуются.
  2. Готовы ли кременчужане выходить на протесты против действий правительства и президента Владимира Зеленского.
  3. За кого проголосовали бы, если бы проходили выборы президента.
  4. За какого из кандидатов в президенты точно не проголосовали бы.
  5. Какие политические силы знают и какие из них, по их мнению, занимаются полезной деятельностью.
  6. Какую из политических партий горожане поддержали бы на выборах в Полтавский областной совет и каких политиков по Полтавской области знают и поддержали бы.
1
Автор: Стас Константинов
Теги: опрос протест Владимир Зеленский выборы

Комментарии: 9

499
antikola:
Сегодня, 16:13

зеленые прощупывают почву, насколько еще можно перешагнуть черту в оболванивании и ограблении народа Украины.


+17
2 273
ИМХО:
Сегодня, 16:54

Юра, снова что-то задумал...

bowtie

 


+7
78
Pravda:
Сегодня, 16:57

Цитата: antikola

зеленые прощупывают почву, насколько еще можно перешагнуть черту в оболванивании и ограблении народа Украины.

 

голословно. дайте пруф что этот опрос профинансирован слугами народа


-8
2 013
evil:
Сегодня, 17:31

Цитата: Pravda

Цитата: antikola

зеленые прощупывают почву, насколько еще можно перешагнуть черту в оболванивании и ограблении народа Украины.

 

голословно. дайте пруф что этот опрос профинансирован слугами народа

 

Как так то? Как высеры Рябошляпы, Голобородька и Авсракова про Шеремета смотреть, так вам пруфы не нужны...Сглотнули и все. Без решения суда люди по вашему виновны....А как тут так сразу пруф вынь да полож...


+6
78
Pravda:
Сегодня, 18:13

Цитата: evil

Цитата: Pravda

Цитата: antikola

зеленые прощупывают почву, насколько еще можно перешагнуть черту в оболванивании и ограблении народа Украины.

 

голословно. дайте пруф что этот опрос профинансирован слугами народа

 

Как так то? Как высеры Рябошляпы, Голобородька и Авсракова про Шеремета смотреть, так вам пруфы не нужны...Сглотнули и все. Без решения суда люди по вашему виновны....А как тут так сразу пруф вынь да полож...

 

сами то поняли что написали? вопрос задан конкретный, хотите на него ответить - отвечайте по существу, а срач устраивать не нужно.


-3
499
antikola:
Сегодня, 18:46

Цитата: evil
так вам пруфы не нужны.
та какие там пруфы, у одного макет мины нашли с третьего раза, вторая имеет 100% алиби, а их в сизо на 2 месяца, это же нормально!
Цитата: Pravda
дайте пруф
телеграф забеливает чужие ссылки, а можно и в бан, так что не дам.
Цитата: Pravda
профинансирован слугами народа
а при чем тут кем он профинансирован? он может быть инициирован слугами , суть от этого не меняется. Советую почитать "Как ботофермы помогали Зеленскому, почему так долго молчала глава Минздрава и на кого ориентируется ведомство — интервью бывшего советника министра Дмитрия Раимова". 



+3
78
Pravda:
Сегодня, 19:09

Цитата: antikola

Цитата: evil
так вам пруфы не нужны.
та какие там пруфы, у одного макет мины нашли с третьего раза, вторая имеет 100% алиби, а их в сизо на 2 месяца, это же нормально!
Цитата: Pravda
дайте пруф
телеграф забеливает чужие ссылки, а можно и в бан, так что не дам.
Цитата: Pravda
профинансирован слугами народа
а при чем тут кем он профинансирован? он может быть инициирован слугами , суть от этого не меняется. Советую почитать "Как ботофермы помогали Зеленскому, почему так долго молчала глава Минздрава и на кого ориентируется ведомство — интервью бывшего советника министра Дмитрия Раимова". 

 

только что почитал в бабеле это. Там написано что ботофермы инструмент любого мало мальски серьезного политика. При чем тут это? Вы пишете что опрос  инициирован слугами, а обосновывать отказываетесь. 


-5
499
antikola:
Сегодня, 19:45

Цитата: Pravda
ботофермы инструмент любого мало мальски серьезного политика
smilelaughing буду черпать дерьмо ложкой, но назову его мёдом....



ладно, если хотите знать заказчика так сейчас все в открытом доступе. Заказчик "Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації".(Контактна особа замовника:Сергій Циганенко
+3805325641**) Исполнитель "ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКТИВ-ГРУП" . Услуга "Проведення соціологічного дослідження".Стоимость 199 000,00грн. Почему слуги не могут через этого Сережу провести этот опрос например?, или мне надо в доказательство признание Сережи приложить?

 


+3
499
antikola:
Сегодня, 20:16

Цитата: evil
Как высеры Рябошляпы, Голобородька и Авсракова
а настоящих убийц выпустили.
Бывшему сотруднику спецподразделения «Беркут» Александру Маринченко, обвиняемому в расстрелах на Евромайдане, изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Об этом hromadske сообщил один из адвокатов экс-беркутовцев Александр Горошинский.


+3
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