Кременчужан продолжают спрашивать о протестах против Зеленского и голосовании на выборах
Сегодня, 16:02
Просмотров: 1 519
Комментариев: 9
Заезжие социологи интересуются кого горожане выбрали бы президентом и за какую партию бы проголосовали
19 декабря в Кременчуге продолжаются опросы граждан относительно их готовности выходить на протесты против правительства и президента Владимира Зеленского. Журналист «Телеграфа» был опрошен в сквере Бабаева сегодня утром.
Женщина, проводящая опрос, при себе имела перевёрнутый бейдж с названием и логотипом компании Active Group, проводящий социологические исследования. Опросчиков интересует:
- Откуда горожане черпают информацию и какими социальными сетями пользуются.
- Готовы ли кременчужане выходить на протесты против действий правительства и президента Владимира Зеленского.
- За кого проголосовали бы, если бы проходили выборы президента.
- За какого из кандидатов в президенты точно не проголосовали бы.
- Какие политические силы знают и какие из них, по их мнению, занимаются полезной деятельностью.
- Какую из политических партий горожане поддержали бы на выборах в Полтавский областной совет и каких политиков по Полтавской области знают и поддержали бы.
Автор: Стас Константинов