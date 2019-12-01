Кременчужан продолжают спрашивать о протестах против Зеленского и голосовании на выборах

Сегодня, 16:02 Просмотров: 1 519 Комментариев: 9

Заезжие социологи интересуются кого горожане выбрали бы президентом и за какую партию бы проголосовали

19 декабря в Кременчуге продолжаются опросы граждан относительно их готовности выходить на протесты против правительства и президента Владимира Зеленского. Журналист «Телеграфа» был опрошен в сквере Бабаева сегодня утром.

Женщина, проводящая опрос, при себе имела перевёрнутый бейдж с названием и логотипом компании Active Group, проводящий социологические исследования. Опросчиков интересует: