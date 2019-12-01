На Полтавщині затримали двох чоловіків, які з обрізом пограбували поштове відділення

Сегодня, 15:36 Просмотров: 723 Комментариев: 2

Правоохоронці затримали двох осіб, які підозрюються у нападі на поштове відділення. Ними виявилися 54-річний та 30-річний мешканці Полтави, повідомляє ГУ НП в Полтавській області.





Нагадаймо, 19 жовтня, до одного з поштових відділень, що в селі Гора Полтавського району, завітало двоє чоловіків. Ті, погрожуючи обрізом мисливської рушниці, забрали із сейфа близько 1500 гривень. Потім невідомі зникли з місця події на скутерах.





Удома в одного з фігурантів вилучили обріз мисливської рушниці, мопеди, а також інші речові докази.





Поліцейські перевіряють чоловіків на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Полтавської та інших областей України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 (розбій, вчинений групою осіб) Кримінального кодексу України. 54-річного спільника суд взяв під варту, іншого – під домашній арешт.





Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна. Тривають слідчі дії.