Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині затримали двох чоловіків, які з обрізом пограбували поштове відділення

Сегодня, 15:36 Просмотров: 723 Комментариев: 2

 

Двоє чоловіків, погрожуючи зброєю, забрали близько 1500 гривень із сейфа

 

Правоохоронці затримали двох осіб, які підозрюються у нападі на поштове відділення. Ними виявилися 54-річний та 30-річний мешканці Полтави, повідомляє ГУ НП в Полтавській області.


Нагадаймо, 19 жовтня, до одного з поштових відділень, що в селі Гора Полтавського району, завітало двоє чоловіків. Ті, погрожуючи обрізом мисливської рушниці, забрали із сейфа близько 1500 гривень. Потім невідомі зникли з місця події на скутерах.


Удома в одного з фігурантів вилучили обріз мисливської рушниці, мопеди, а також інші речові докази.


Поліцейські перевіряють чоловіків на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Полтавської та інших областей України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 (розбій, вчинений групою осіб) Кримінального кодексу України. 54-річного спільника суд взяв під варту, іншого – під домашній арешт.


Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна. Тривають слідчі дії.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pl.npu.gov.ua
Теги: розбій нападение

Комментарии: 2

1 016
s2e7r8g:
Сегодня, 16:11

Повторяю в очередной раз и офигеваю: за 1500 гривен от семи до десяти лет с конфискацией, а за миллиарды залог и свободен confused


+11
2 273
ИМХО:
Сегодня, 17:02

Была у меня когда то такая "лупара" в подарочной коробке, ручной работы. Красивая вещь, если сделано с умом  

А ограбление бестолковое. Не стоит тех копеек...


+2
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