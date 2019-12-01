Кременчуцькі нацгвардійці «синіють»: апґрейд військових триває

Сегодня, 15:09 Просмотров: 892

Кременчуцькі військовослужбовці Національної гвардії України змінюють забарвлення однострою. Замість звичної зеленої форми гвардійці отримують нову синю форму. Таке оновлення в умовах міста більш органічно виглядає разом з поліціянтами, сама форма стала більш європейського зразка, при цьому вона аутентична українській.



Апґрейд нової форми «Телеграф» помітив у приміщенні мерії Кременчука. Ми поцікавилися у керівника військової частини 3059 Євгена Шульги чи скоро ми побачимо на вулицях Кременчука нацгвардійців у новій формі. Підполковник Євген Шульга зауважив, що форму поступово замінюють на нову, тому можливо наступного року кременчужани побачать охоронців порядку вже у формі нового зразка. При цьому військовослужбовці, які виконують бойове завдання на передових позиціях у зоні проведення ООС - залишаться у формі зеленого кольору.



Нова екіпіровка бійців Нацгвардії відрізняється від форменого одягу своїх колег з Національної поліції: по-перше, кольором, гвардійська темно-синього кольору, по друге: нагрудними, нарукавними та форменими знаками розрізнення, які чітко ідентифікують бійців Нацгвардії.