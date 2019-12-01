У Центра админуслуг кременчужан спрашивают – готовы ли они протестовать против Зеленского

Сегодня, 13:14 Просмотров: 1 268 Комментариев: 4

18 декабря, в обеденное время, у главного офиса Центра предоставления административных услуг Кременчуга девушки, называющиеся представителями столичной социологической компании проводили опрос граждан на тему: «Готовы ли выходить на митинги и протесты против президента».

Как сообщает наш читатель, у граждан не спрашивали имён, но собирали номера телефонов, а также уточняли возраст и пол.

Со вчерашнего дня в Киеве и в ряде регионов проводятся акции против принятия Верховной Радой пакета законопроектов, которые открывают в Украине рынок земли. 17 декабря в столице, во время столкновений, были ранены как сотрудники полиции, так и протестующие.