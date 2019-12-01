Кременчуг, Политика

У Центра админуслуг кременчужан спрашивают – готовы ли они протестовать против Зеленского

Сегодня, 13:14 Просмотров: 1 268 Комментариев: 4

 

Люди отвечают

18 декабря, в обеденное время, у главного офиса Центра предоставления административных услуг Кременчуга девушки, называющиеся представителями столичной социологической компании проводили опрос граждан на тему: «Готовы ли выходить на митинги и протесты против президента».

 

Как сообщает наш читатель, у граждан не спрашивали имён, но собирали номера телефонов, а также уточняли возраст и пол.

 

Со вчерашнего дня в Киеве и в ряде регионов проводятся акции против принятия Верховной Радой пакета законопроектов, которые открывают в Украине рынок земли. 17 декабря в столице, во время столкновений, были ранены как сотрудники полиции, так и протестующие.

1
Автор: solod Фото: читатель
Теги: опрос Владимир Зеленский центр админуслуг протест митинг

Комментарии: 4

469
romix:
Сегодня, 13:48

Баба Юля никак не угомонится

 

у граждан не спрашивали имён, но собирали номера телефонов, а также уточняли возраст и пол

 

Дайте номер телефона - я всю родословную вытащу с кредитной историей впридачу


+7
55
Smart:
Сегодня, 14:12

По суті питають чи готов ти на госпереворот, а потім ще номер телефону беруть.... перепис ідіотів, які на халяву під статтю себе підписують чи що? На фоні заяв авакова що вони 80000 телефонів прослуховували без санкції суда сказати номер це усе одно що паспорт показати. Класна анонімність


+9
4 210
Туся:
Сегодня, 14:14

ну і що ж люди відповідають?


+3
101
кренделёк:
Сегодня, 14:45

Петя заказчик ? не успокоится никак smirk


0
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх