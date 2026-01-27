На Полтавщині за тиждень зафіксували три смерті від грипу та COVID-19

У Полтавській області упродовж минулого тижня зареєстрували три летальні випадки, пов’язані з грипом та COVID-19. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Один випадок смерті від грипу типу А зафіксували у Полтавській громаді. Ще два летальні випадки від COVID-19 сталися у Полтавській та Шишацькій громадах.
За інформацією фахівців, усі померлі не були щеплені проти грипу в поточному епідсезоні. Також вони не проходили вакцинацію проти COVID-19 упродовж останніх 12 місяців.
Нагадаємо, на Кременчуччині від початку епідсезону померли 4 людини від ускладнень ГРВІ.
