На Полтавщині за тиждень зафіксували три смерті від грипу та COVID-19

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 363

У Полтавській області упродовж минулого тижня зареєстрували три летальні випадки, пов’язані з грипом та COVID-19. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Один випадок смерті від грипу типу А зафіксували у Полтавській громаді. Ще два летальні випадки від COVID-19 сталися у Полтавській та Шишацькій громадах.

За інформацією фахівців, усі померлі не були щеплені проти грипу в поточному епідсезоні. Також вони не проходили вакцинацію проти COVID-19 упродовж останніх 12 місяців.

Нагадаємо, на Кременчуччині від початку епідсезону померли 4 людини від ускладнень ГРВІ.