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У Кременчуці дитина захворіла коронавірусом

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 217

 

У Кременчуці за тиждень зареєстровано 689 випадків ГРВІ та 7 випадків COVID-19

З 16 по 22 травня у Кременчуці зареєстрували 689 випадків захворювань на ГРВІ та 7 випадків COVID-19. За інформацією департаменту охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, випадків грипу не було зафіксовано.

На ГРВІ переважно хворіють діти до 17 років — зареєстровано 547 випадків. На COVID-19 переважно хворіють дорослі — 6 з 7 випадків, один випадок діагностовано у дитини.

Протягом минулого тижня до інфекційного відділення педіатричного центру «Дитяча лікарня» госпіталізували 16 дітей з ГРВІ та 1 дитину з COVID-19.

За звітний період випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Кількість захворювань залишається нижчою за епідемічний поріг, розрахований для України.

Нагадаємо, що тижнем раніше ще в однієї дитини діагностували коронавірус. Нещодавно Полтавщина увійшла в п'ятірку областей за кількістю хворих на COVID-19Від початку епідсезону 2023-2024 років від ускладнень COVID-19 на Полтавщині померло 49 людей, а від грипу зареєстрували 4 смертельних випадки. У середині березня на Полтавщині зареєстрували перший в області випадок захворювання на новий штам коронавірусу «Омікрон» під назвою «Дженні».

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ГРВІ Covid-19 статистика
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