Міський голова Кременчука пообіцяв дати «друге життя» занедбаному Mercedes Sprinter

Сьогодні, 23 травня, на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради погодили передачу комунального майна — мікроавтобусу Mercedes Sprinter з баласу Централізованої бібліотеки на баланс КАТП-1628.
Під час обговорення питання міський голова Віталій Малецький пояснив, що цей транспортний засіб два роки іржавів у дворі Міського палацу культури.
Він додав, що на комунальному підприємстві бус відремонтують й він використовуватиметься для роботи.
Хто і чому довів комунальне майно до такого жахливого стану на засіданні міськвиконкому не говорили.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» виявив завищення цін на паливі, яке закупляло КАТП 1628. Наприкінці грудня 2023 року підприємство уклало угоду на постачання дизпалива за ціною 57,6 грн за літр. У лютому ціну за договором знизили до 53,5 грн за літр, але й зараз вона значно вища за ринкову.
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