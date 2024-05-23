Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Міський голова Кременчука пообіцяв дати «друге життя» занедбаному Mercedes Sprinter

Сьогодні, 11:13 Переглядів: 440

   

Комунальне авто, яке іржавіло у дворі Міського палацу культури, передали на баланс КАТП-1628

Сьогодні, 23 травня, на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради погодили передачу комунального майна — мікроавтобусу Mercedes Sprinter з баласу Централізованої бібліотеки на баланс КАТП-1628.

Під час обговорення питання міський голова Віталій Малецький пояснив, що цей транспортний засіб два роки іржавів у дворі Міського палацу культури.

— Гіршого «Спринтера» я у своєму житті ще не бачив… У руках КАТП він отримає друге життя, — зазначив міський голова.

Він додав, що на комунальному підприємстві бус відремонтують й він використовуватиметься для роботи.

Хто і чому довів комунальне майно до такого жахливого стану на засіданні міськвиконкому не говорили.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» виявив завищення цін на паливі, яке закупляло КАТП 1628. Наприкінці грудня 2023 року підприємство уклало угоду на постачання дизпалива за ціною 57,6 грн за літр. У лютому ціну за договором знизили до 53,5 грн за літр, але й зараз вона значно вища за ринкову.

ПО ТЕМІ:

КАТП 1628 закупилося паливом на 100 мільйонів за завищеними цінами 

У Полтавській ОВА можуть розглянути переплати КАТП 1628 на паливі — Корольчук 

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: ілюстративне фото
Теги: виконком міський голова Малецький КАТП-1628 мікроавтобус
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх