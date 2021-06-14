Кабмін виділив 400 млн грн для виплати лікарняних і декретних допомог

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Кабмін виділив 400 млн гривень для виплати лікарняних і декретних допомог за листками непрацездатності. Про це сповістило Кременчуцьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

Відповідну постанову «Деякі питання виділення коштів для виплати застрахованим особам матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності» уряд затвердив 2 червня.

Після надходження на рахунок Фонду зазначені кошти направлять на виплати допомог по тимчасовій втраті працездатності, а також по вагітності та пологах.

Державна фінансова допомога дозволить скоротити строки фінансування матеріального забезпечення для застрахованих осіб та частково компенсує перевищення обсягів потреби у видатках Фонду над доходами, яке спостерігається у зв’язку із пандемією, - мовиться в повідомленні.

За перші чотири місяці 2021 року порівняно з тим же періодом 2020 року кількість прийнятих на оплату лікарняних листків зросла на 29,6%, потреба у видатках за ними – на 60,3%. Так, у січні–квітні Фонд прийняв на фінансування 1 642 355 листків непрацездатності на загальну суму понад 5,7 мільярда гривень.