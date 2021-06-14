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Як вступити до закладу вищої освіти: МОН випустило відеороз’яснення

Сьогодні, 08:40 Переглядів: 387

 

База матеріалів буде поповнюватися до 1 липня – початку основного етапу вступної кампанії

Напередодні основного етапу вступної кампанії 2021 Міністерство освіти і науки України та ДП «Інфоресурс» запускає серії відеороз’яснень з детальними інструкціями щодо вступу до ЗВО.

Усі серії можна буде знайти на YouTube-каналі міністерства та на офіційному сайті в розділі «Вступна кампанія 2021».

Перша серія розповість про те, як подати заяву через електронну систему та як обрати регіон навчання, заклад освіти, спеціальність та форму навчання. Друга серія цілком присвячена вибору спеціальності.

База відеороз’яснень буде поповнюватися аж до початку реєстрації електронних кабінетів вступників та завантаження документів – тобто до 1 липня.

Прийом заяв та документів стартує 14 липня до всіх закладів освіти, крім вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Строки закінчення прийому документів:

  • 16 липня о 18.00 – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів;
  • 23 липня о 18.00 – для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 1 до 13 липня.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: вступна кампанія 2021 вступительная кампания вузы
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