В Україні з'явилася безоплатна гаряча лінія підтримки батьків після пологів

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 384 Коментарів: 1

В Україні запрацювала безоплатна гаряча лінія підтримки батьків після пологів. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики країни. Гарячу лінію започаткувала ГО «Клуб підтримки вагітності та материнства «Лада».

Тепер кожна родина, в якій народилося немовля, може подзвонити та проконсультуватися за номером 0 800 500 313. Проєкт розробили для підтримки всієї родини: і для жінок, і для чоловіків, і для близьких родичів.

Гаряча лінія підтримки батьків після пологів - це можливість в умовах COVID-19 не залишати жінку і родину наодинці зі своїми хвилюваннями та проблемами. Адже якщо вчасно передати інформацію та підтримку, можна уникнути розвитку післяпологових ускладнень з фізичним та психічним здоров’ям, - йдеться у повідомленні ГО «Клуб підтримки вагітності та материнства «Лада».

Лінія працює з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 19.00, та в суботу з 9.00 до 16.00.

Гаряча лінія покриває такі сфери, як:

психологічна підтримка,

відновлення після пологів,

гінекологія, ендокринологія,

материнство та COVID-19,

грудне вигодовування,

налагодження сну,

догляд за дитиною,

перші документи дитини та соціальні виплати.

Вона буде працювати у тестовому режимі впродовж першого місяця. З 7 червня можна отримати психологічну підтримку та інформацію про відновлення після пологів. Протягом червня до сфер питань гарячої лінії будуть додані такі блоки, як догляд за дитиною, налагодження сну дитини, грудне вигодовування, материнство і COVID-19, перші документи дитини та соціальні виплати.

Кожного місяця відповідно до аналітичних звітів розробники будуть вдосконалювати лінію підтримки та відповіді операторів.