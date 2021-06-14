У Кременчуці оголосили конкурс на здобуття літературної премії ім. Віктора Баранова

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Податися можна з 14 червня по 14 серпня

У Кременчуці оголосили конкурс на здобуття щорічної літературної премії Кременчуцької міської ради імені Віктора Баранова для відзначення кращих творів у трьох номінаціях: поезія, сучасна проза, критика і літературознавство. Про це інформує пресслужба мерії.

Премією нагороджуються літератори, які народилися, проживають або тривалий час працювали в місті Кременчуці та Кременчуцькому районі, за високохудожні твори, що оприлюднені на момент засідання журі в останні три роки.

Пропозиції про присудження премії вносять творчі спілки, громадські організації, адміністрації навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації, закладів культури, редакції періодичних видань з 14 червня по 14 серпня.

У листі-клопотанні до журі премії вказується прізвище, ім'я та по батькові кандидата на нагородження, його місце роботи, посада, адреса проживання, контактні телефони, зазначається конкретний внесок претендента відповідно до визначеної номінації.

До листа-клопотання, завіреного підписом керівника організації, установи та печаткою, додаються ксерокопії паспорта та ідентифікаційного коду претендента, його контактні телефони, листи на підтримку кандидата, книги у 2-х екземплярах, публікації у 2-х екземплярах, відеоматеріали тощо.

Журі не рецензує та не повертає номіновані книжки, а також не коментує і не розголошує деталі рейтингового голосування.

У кожній номінації може бути присуджена лише одна премія.

Документи на здобуття премії подаються за адресою: вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, кафедра філології та видавничої справи, контактний телефон 098-367-79-55).

Премія присуджується щороку до Дня народження Віктора Баранова – 14 жовтня.