Без кременчужанина: збірна України у феєричному матчі стартувала на Євро-2020

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13 червня збірна України з футболу стартувала на чемпіонаті Європи 2020. Матч проти збірної Нідерландів відбувся в Амстердамі (Нідерланди). У заявку на цей матч не потрапив кременчуцький футболіст Роман Безус, а також Циганков та Судаков.





Євро-2020. Група С. 1-й тур

Нідерланди – Україна – 3:2 (0:0)

Голи: Вейналдум, 52, Вегхорст, 58, Думфріс, 85 – Ярмоленко, 75, Яремчук, 79

Нідерланди: Стекеленбург, Дюмфріс, Тімбер (Велтман, 88), де Врей, Блінд (Аке, 64), ван Анхолт (Вейндал, 64), Вейналдум (к), де Рон, Ф. де Йонг, Депай (Мален, 90+1), Веггорст (Л. де Йонг, 88). Запасні: Крул, Бізот, Бергейс, Классен, Гравенберх, Копмейнерс, Гакпо. Тренер: Франк де Бур

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Сидорчук, Маліновський, Зінченко, Зубков (Марлос, 13, Шапаренко, 64), Ярмоленко (к), Яремчук. Запасні: Пятов, Трубін, Соболь, Кривцов, Степаненко, Макаренко, Бєсєдін, Тимчик, Попов, Довбик. Тренер: Андрій Шевченко

Арбітр: Фелікс Брих (Німеччина).

Попереджений: Сидорчук (90+3).





Австрія — Північна Македонія — 3:1

Турнірна таблиця

І В Н П М О 1. Австрія 1 1 0 0 3—1 3 2. Нідерланди 1 1 0 0 3—2 3 3. Україна 1 0 0 1 2—3 0 4. Північна Македонія 1 0 0 1 1—3 0





17.06.2021

Україна — Північна Македонія (16.00)

Нідерланди — Австрія (22.00)

21.06.2021

Україна — Австрія (19.00)

Північна Македонія — Нідерланди (19.00)

У наступному матчі команда Андрія Шевченка 17 червня зустрінеться з Північної Македонією в Бухаресті, а потім в столиці Румунії зіграє проти Австрії (21 червня).

Як кременчужани вболівали за збірну України

Кременчужани вболівали за національну збірну не лише в пабах та вдома разом з друзями, а й на організованій фан-зоні на площі Незалежності. На великому екрані транслюють всі ігри Євро-2020, проте рідна збірна збирає найбльше глядачів.

Ближче до екрану розташувалися сидіння, а трохи далі стільці зі столами, де можна комфортно поїсти й випити.

Проте у найнебезпечніші моменти площа здіймалася в одному ритмі: разом затамовували подих та раділи забитим голом.





Нідерланди дотиснули Україну в божевільному матчі Євро-2020

Як повідомляє пресслужба УАФ, в Амстердамі в поєдинку з фаворитом групи С синьо-жовті виступали в якості не тільки номінальних гостей, але й фактичних.

У третій ігровий день Євро-2020 у боротьбу вступила й українська команда. На поєдинок із нідерландцями з 26-ти заявлених на турнір футболістів до протоколу не потрапили Циганков, Судаков та Безус. Що ж до стартового складу, варіанти могли бути на позиції опорного півзахисника, у підсумку Сидорчук опинився серед перших 11-ти, а Степаненко — у запасі. Суперники синьо-жовтих не могли розраховувати на основного захисника де Лігта, який завершує відновлення, але, враховуючи кадровий потенціал помаранчевих, навряд чи ця втрата могла серйозно їх послабити.

Уже на 2-й хвилині українці небезпечно ввійшли до штрафного суперників, але удару завдати не вдалося. Контрвипад господарів був ще більш загрозливим, і після удару Депая Бущану довелося рятувати команду. За три хвилини Георгій знову був на висоті, вигравши ближній бій у Дюмфріса.

Після стартового відрізку, який пройшов на зустрічних курсах, підопічні де Бура почали подовгу контролювати м’яч, змусивши синьо-жовтих глибоко вибудовувати захисний мур. Водночас, побачивши у стартові хвилини, що швидкісні випади українців можуть бути ефективними, нідерландці після втрати м’яча намагалися більше не залишати позаду вільних зон. Додаткові складнощі команді Шевченка спричинила вимушена заміна — Зубков, який у дебюті активно діяв в атаці, зазнав пошкодження. Щоправда, Марлос, який вступив у гру, дуже швидко освоївся на полі.

Перевага помаранчевих періодично призводила до небезпечних ситуацій у володіннях Бущана, який демонстрував упевненість, допомігши команді встояти у важкі хвилини. Видовищний сейв воротар здійснив на 39-й хвилині, парирувавши удар Вейналдума з рикошетом. А Дюмфріс, якого забули на дальній стійці, не зумів замкнути флангову передачу, схибивши з близької відстані. Українці ж за перший тайм провели кілька атак з ударами по воротах, але загалом гра в нападі в них не клеїлася.

На початку другого тайму пройшла швидка комбінація господарів. Миколенко не зумів перервати пас на Дюмфріса, той прострілив із правого флангу в центр, Бущан перервав передачу, але Вейналдум, що набігав другим темпом, пробив до того, як Георгій встиг підвестися. 1:0. Уже за сім хвилин знову Дюмфріс відірвався від Миколенка та цього разу асистував Веггорсту. І хоча в цьому епізоді були підозри на фол з боку нідерландця, VAR підтвердив правомірність голу. 2:0.

Відчувши, що суперник трохи збавив оберти, синьо-жовті провели дві разючі атаки, повернувши до гри інтригу. На 75-й хвилині Ярмоленко обігрався з Яремчуком та завдав чудового обвідного удару з-за меж штрафного у верхній кут, скоротивши відставання в рахунку та довівши показник своїх голів за збірну до 41-го. А за чотири хвилини Маліновський вдало виконав штрафний, а Яремчук переграв опонентів на другому поверсі, зрівнявши рахунок.

Але збірна Нідерландів знову використала проблемну для синьо-жовтих у цьому матчі зону лівого захисника. Цього разу результативного удару головою з передачі Аке завдав Дюмфріс, який перестрибнув Зінченка. 3:2.

Свій наступний матч на Євро-2020 збірна України проведе 17 червня в Бухаресті з командою Північної Македонії.