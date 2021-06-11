З вересня Україна має повністю перейти на електронні лікарняні

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 454

В Україні розпочинається перехід медзакладів на електронні лікарняні замість видачі паперових листків непрацездатності. Як повідомляє Фонд соціального страхування України, цей процес планують завершити до 1 вересня.

Е-лікарняні є підставою для отримання від Фонду соціального страхування:

допомог по вагітності та пологах;

а також по тимчасовій втраті працездатності, зокрема, самоізоляції від COVID-19, на період догляду за хворими дітьми і родичами, лікування в санаторно-курортних закладах тощо.

Також за е-лікарняними роботодавці здійснюють оплату перших п’яти днів лікування хвороб або травм своїх співробітників.

На перехідний період до 1 вересня створювати та вносити медичні висновки про тимчасову непрацездатність до Реєстру будуть окремі визначені заклади охорони здоров’я. Обіг паперових лікарняних та призначення за ними виплат на цей період продовжуються.

Важливо: якщо пацієнту відкрили лікарняний на бланку, то його продовження аж до закриття має здійснюватися виключно у паперовому вигляді навіть у разі переходу лікарні на електронний формат.





Отримання е-лікарняного не впливає на процедуру призначення, розрахунку та виплати матеріального забезпечення від Фонду соцстраху.

Як і в разі паперового лікарняного листка, розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності складе від 50% до 100% середнього доходу застрахованої особи залежно від тривалості стажу, а розмір допомоги по вагітності та пологах – 100% середнього доходу.

Раніше держава щорічно витрачала 18 млрд грн на листки непрацездатності для 5,5 млн українців. Частина з них видавалася людям, які були насправді здоровими. Тому Мінцифри разом із МОЗ, Мінсоцполітики, ПФУ та іншими відомствами запустили сервіс електронних лікарняних, - зазначають у Міністерстві охорони здоров'я.





Уряд вважає, що необґрунтоване нарахування допомог, які фінансуються за кошти Фонду соціального страхування, відійде у минуле, адже впровадження е-лікарняних:

унеможливить обіг фальсифікованих лікарняних;

упередить випадки зловживань у медзакладах при видачі листків непрацездатності;

дозволить виключити суб’єктивні помилки при оформленні лікарняних;

забезпечить лікарів достовірною інформацією згідно структурованих довідників з їх автоматичним оновленням.





Як отримати лікарняний онлайн



1. Пацієнт приходить до лікаря на огляд.

2. Лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у реєстрі та завіряє його КЕПом (електронним підписом).

3. Пацієнт отримає повідомлення від E-health. Звідти за кілька секунд лікарняний потрапляє до реєстру Пенсійного фонду.

4. Там формується електронний листок непрацездатності — це саме той документ, за яким нараховують виплати.

5. Про це також надійде повідомлення на телефон, вже від ПФУ.





Що зміниться для працівника?

Відтепер працівнику, якому відкрили е-лікарняний, не потрібно передавати його роботодавцю для отримання допомоги від Фонду соціального страхування. Після оформлення лікуючим лікарем електронного медичного висновку (автоматично відбувається відкриття е-лікарняного), працівник має повідомити про це свого роботодавця будь-яким зручним обом способом, наприклад, телефоном. З цього моменту і пацієнт, і роботодавець матимуть інформацію щодо відкритого е-лікарняного в особистих кабінетах на сайті Пенсійного фонду. Після закриття е-лікарняного він стає підставою для призначення виплат і оформлення роботодавцем заяви-розрахунку (в разі допомоги по вагітності та пологах – одразу після відкриття).

Дата отримання коштів від Фонду за е-лікарняними, як і за паперовими, залежить від дати подання роботодавцем заяви-розрахунку за відповідним лікарняним до ФССУ. Слідкувати за станом перерахування коштів на рахунки роботодавців працівники можуть онлайн в телеграм-каналі Фонду за тегом #фінансування_страхувальників. У щоденній звітності в розрізі регіонів оновлюється інформації щодо профінансованої дати, в яку подано заяву-розрахунок.





Що змінюється для роботодавця?

Зміни торкнуться оформлення роботодавцем заяви-розрахунку за е-лікарняними працівників. Оскільки е-лікарняні не мають серії та видаються за оновленими кодами причин тимчасової непрацездатності, заяви-розрахунки за ними подаються роботодавцями окремо від заяв-розрахунків, сформованих за паперовими лікарняними листками.

Комісії із соціального страхування на підприємствах продовжують свою роботу та призначають матеріальне забезпечення як і раніше незалежно від виду лікарняного. Вони зберігають весь обсяг функцій, передбачених Положенням про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженим постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 №13.





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