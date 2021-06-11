На Полтавщині «пенсіонерки-розбійниці» попалися на торгівлі наркотиками

Дві пенсіонерки з Лубен організували доволі прибутковий бізнес зі збуту наркотиків. За попередньою версією слідства, 73-річна пенсіонерка налагодила тіньовий бізнес і «працювала» з наркозалежними особами. Крім цього, поліція встановила, що жінка мала 72-річну спільницю, котра активно допомагала збувати наркотики.
Дмитро Майборода, начальник Лубенського районного відділу поліції, повідомив:
Фігурантку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Їй повідомили про підозру у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1 та 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та вчинення таких дій повторно), частиною 3 статті 321 (Незаконне придбання та зберігання з метою збуту сильнодіючих лікарських засобів, вчинене повторно), частиною 2 статті 311 (Незаконне придбання та зберігання прекурсору з метою збуту) та частиною 2 статті 306 (Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, сильнодіючих лікарських засобів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, сильнодіючих лікарських засобів, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України.
На час досудового розслідування жінці обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Її спільниці також повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 321 (Незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут сильнодіючих лікарських засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб), частиною 2 статті 311 (Незаконне придбання та зберігання прекурсору з метою збуту).
Зібрані матеріали досудового розслідування направлені до суду з обвинувальним актом відносно обох фігуранток. Санкції статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.