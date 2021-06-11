На Полтавщині «пенсіонерки-розбійниці» попалися на торгівлі наркотиками

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 769 Коментарів: 1

Дві пенсіонерки з Лубен організували доволі прибутковий бізнес зі збуту наркотиків. За попередньою версією слідства, 73-річна пенсіонерка налагодила тіньовий бізнес і «працювала» з наркозалежними особами. Крім цього, поліція встановила, що жінка мала 72-річну спільницю, котра активно допомагала збувати наркотики.

Дмитро Майборода, начальник Лубенського районного відділу поліції, повідомив:

- Слідчими поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури за місцями проживання фігуранток проведено санкціоновані обшуки, в ході яких вилучені підготовлені на продаж пакетики із наркотичними речовинами та пігулками, гроші, мобільні телефони, банківські карти та інші речові докази їх протиправної діяльності. Вилучене направлено на експертне дослідження. Також встановлено, що за період своєї злочинної діяльності 73-річна жінка відкрила рахунок в одному із банків, сума на якому сягала майже 660 тисяч гривень. Ці кошти були отримані в результаті збуту наркотичних та психотропних речовин.

Фігурантку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Їй повідомили про підозру у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1 та 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та вчинення таких дій повторно), частиною 3 статті 321 (Незаконне придбання та зберігання з метою збуту сильнодіючих лікарських засобів, вчинене повторно), частиною 2 статті 311 (Незаконне придбання та зберігання прекурсору з метою збуту) та частиною 2 статті 306 (Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, сильнодіючих лікарських засобів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, сильнодіючих лікарських засобів, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

На час досудового розслідування жінці обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Її спільниці також повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 321 (Незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут сильнодіючих лікарських засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб), частиною 2 статті 311 (Незаконне придбання та зберігання прекурсору з метою збуту).

Зібрані матеріали досудового розслідування направлені до суду з обвинувальним актом відносно обох фігуранток. Санкції статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.