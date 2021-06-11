Карантин послаблюють: які обмеження все ще залишаються для кременчужан

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Кабмін послабив карантинні вимоги по всій Україні, і Кременчук не став виключенням

Під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 11 червня заступниця начальника управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Євгенія Стефаненко розповіла про те, наскільки послабили карантин.

Найбільші зміни торкнулися закладів громадського харчування - кафе і ресторанів, адже Кабмін зняв обмеження по часу роботи. Зменшили й відстань між столиками: відтепер вона має становити 1,5 метра.

Дозволили також роботу нічних клубів та проведення масових заходів за умови розміщення однієї особи на 4 м². Відкрились і заклади, що надають послуги з розміщення.

Проте пані Стефаненко наголосила, що не слід забувати про дотримання соціальної дистанції, масковий режим та проведення своєчасної дезінфекції поверхонь.

Розповіла вона і про те, що в Кременчуці регулярно перевіряють дотримання карантинних обмежень. Так, протягом тижня перевірили 806 закладів, у 44% виявили порушення. По всіх випадках працівники виконкому провели роз'яснювальну роботу.