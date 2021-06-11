Кременчужанка Анастасія Рєзнікова завоювала «срібло» з семиборства

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В Івано-Франківську відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2006-2007 р. н. У змаганнях взяла участь кременчужанка Анастасія Рєзнікова, яка тренується під керівництвом тренера Вікторії Козлової.

Анастасія Рєзнікова на чемпіонаті завоювала срібло у семиборстві (біг на 100 м з/б + стрибки у висоту + штовхання ядра + біг на 200 м + стрибки у довжину + метання списа + біг на 800 м).

Кременчужанка показала другий результат у бігу на 100 м з/б (час -15.50), 8-й у стрибках у висоту (результат 1,46 м), третій у штовханні ядра (результат - 9,97 м), перший з бігу на 200 м (час - 27.14), 4-й у стрибках у довжину (результат - 4,93 м), перший у метанні списа (результат - 31,51 м) та другий з бігу на 800 м (2:39,75).

У підсумку наша спортсменка набрала 4202 очки й завоювала «срібло» у семиборстві. Перемогу здобула Альбіна Зайцева з Харкова (4386 очок), а третє місце – у Дар’ї Рогової з Чернігова (3709 очок).