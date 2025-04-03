На Полтавщині відкрився перший осередок викладання предмета «Захист України»

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Запрацював осередок на базі одного із закладів профтехосвіти

Днями на Полтавщині відкрився перший в області осередок, де школярів навчатимуть дисципліни «Захист України». Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Запрацював він на базі одного із закладів професійно-технічної освіти в області. Кошти на його фінансування залучили із державного, обласного та місцевого бюджетів.

Осередок забезпечений комплектом для страйкболу, пневматичними гвинтівками, симуляторами для демонстрації польотів, макетами, манекенами і тренажерами для домедичної підготовки. Залучаємо сучасні технології, покращуємо освітні умови для наших дітей, — наголосив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Цей заклад профтехосвіти із працюючим осередком стане опорним для інших закладів освіти, розташованих поруч.

Загалом на Полтавщині відкриють 37 таких осередків у 31 громаді. На їхнє матеріально-технічне забезпечення спрямують 83,5 мільйона гривень.

У Кременчуцькому районі такі осередки працюватимуть у Глобинській, Градизькій, Кам’янопотоківській, Козельщинській, Кременчуцькій та Семенівській громадах.

Зазначимо також, що із 1 березня на базі Полтавського національного педагогічного університету розпочала свою роботу кафедра «Захист України», яка готуватиме вчителів відповідної дисципліни. Наразі в Україні це єдина така кафедра.