Учні Полтави завтра навчатимуться онлайн: заклади освіти отримали анонімні листи з погрозами

Сьогодні, 20:35 Переглядів: 0

Завтра, 4 лютого, у Полтаві усі школи комунальної форми власності працюватимуть дистанційно. Відповідне рішення ухвалили з огляду на те, що заклади освіти отримали анонімні листи з погрозами. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» стало відомо з власних джерел у департаменті освіти Полтави.

Тож дистанційне навчання по школах запровадили задля дотримання безпекової ситуації учнів та аби не допустити зриву освітнього процесу.

Нагадаємо, дистанційне навчання у школах Кременчука та Полтави запроваджували 17 січня у зв'язку із підвищеною загрозою ракетних обстрілів.