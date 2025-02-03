Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У вівторок, 4 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
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Капітальний ремонт:
- вул. Каховська, 47
- вул. Кооперативна, 1А
- пр. Луговий, 4,8,12
- вул. Лугова, 38-52
- вул. Раїси Кириченко, 101-108.
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Технічне обслуговування електромереж:
- вул. Джерельна, 3
- вул. Каштанова, 1-12/8.
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Усунення скарг споживачів:
- вул. Вільної України, 29-60
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
- вул. Романа Шухевича, 30,31.
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Розчищення трас:
- вул. Академіка Герасимовича, 95-204
- вул. Арсенальна, 24/24,26/1
- пров. Арсенальний, 3-16
- вул. Білецьківська, 15-66
- вул. Гайдамацька, 80-147
- пров. Гарматний, 3-22
- вул. Європейська, 46-58/20
- вул. І. Чорнобаби, 4-27
- пров. Калиновий, 1-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- вул. Нагірна, 1/3-30А
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- пр. Ополченський, 6-44
- пр. Пілотів, 4-49
- вул. Пілотів, 17-44
- вул. Сагайдачного, 8-15
- вул. Сержанта Мельничука, 16, 36
- туп. Петра Григоренка, 1,2,27
- пров. Уласа Самчука, 3-41
- пров. Урожайний, 3-20
- туп. Урожайний, 1-12
- вул. Чередницька, 22-39
- вул. Чумацький Шлях, 87-129
- вул. Ярослава Мудрого, 1-32.
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Тимчасові перерви за заявою користувача:
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 10,12/52.
З 8.00 до 19.00
З 8.00 до 20.00
- Технічне обслуговування електромереж:
- вул. Горліса-Горського, 3-10
- вул. Київська, 64-121
- просп. Полтавський, 277/2-281
- просп. Полтавський
- с. Потоки
- с. Мала Кохнівка
- вул. Ярова, 1-7.
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