Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Сьогодні, 20:02 Переглядів: 128

 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У вівторок, 4 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • Капітальний ремонт:

    • вул. Каховська, 47
    • вул. Кооперативна,
    • пр. Луговий, 4,8,12
    • вул. Лугова, 38-52
    • вул. Раїси Кириченко, 101-108.

  • Технічне обслуговування електромереж:

    • вул. Джерельна, 3
    • вул. Каштанова, 1-12/8.

  • Усунення скарг споживачів:

    • вул. Вільної України, 29-60
    • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
    • вул. Романа Шухевича, 30,31.

  • Розчищення трас:

    • вул. Академіка Герасимовича, 95-204
    • вул. Арсенальна, 24/24,26/1
    • пров. Арсенальний, 3-16
    • вул. Білецьківська, 15-66
    • вул. Гайдамацька, 80-147
    • пров. Гарматний, 3-22
    • вул. Європейська, 46-58/20
    • вул. І. Чорнобаби, 4-27
    • пров. Калиновий, 1-9А
    • пров. Криворізький, 2/2-18
    • вул. Нагірна, 1/3-30А
    • вул. Народних Ополченців, 1-46
    • пр. Ополченський, 6-44
    • пр. Пілотів, 4-49
    • вул. Пілотів, 17-44
    • вул. Сагайдачного, 8-15
    • вул. Сержанта Мельничука, 16, 36
    • туп. Петра Григоренка, 1,2,27
    • пров. Уласа Самчука, 3-41
    • пров. Урожайний, 3-20
    • туп. Урожайний, 1-12
    • вул. Чередницька, 22-39
    • вул. Чумацький Шлях, 87-129
    • вул. Ярослава Мудрого, 1-32.

  • Тимчасові перерви за заявою користувача:

    • вул. Лікаря О. Богаєвського, 10,12/52.

З 8.00 до 19.00

  • туп. Урожайний, 2

З 8.00 до 20.00

  • Технічне обслуговування електромереж:
    • вул. Горліса-Горського, 3-10
    • вул. Київська, 64-121
    • просп. Полтавський, 277/2-281
    • просп. Полтавський
    • с. Потоки
    • с. Мала Кохнівка
    • вул. Ярова, 1-7.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго планові відключення
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